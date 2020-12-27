Украину накроет штормовой ветер: Диденко уточнила, где разгуляется стихия

Погода в Украине в понедельник, 28 декабря, будет ветреной и морозной. Завтра будет дуть из-за шторма Hermine, который господствует над Великобританией. Осадки ожидаются только на Правобережье.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в начале недели в Украине будет штормовой ветер, который будет достигать порывов до 15-20 м/с, а местами до 25 м/с. В связи с этим, синоптик призвала украинцев быть особо осторожными под домами, старыми ветвистыми деревьями, проводами. Также следует внимательно выбирать место для парковки автомобиля.

В большинстве областей температура воздуха в течение дня 28 декабря будет колебаться от 0 до +4 градусов. Так, теплее всего будет в западных областях и в Одесской области, где ожидается от +5 градусов до +9 градусов.

Прохладнее всего будет в восточной части, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, там 1-4 градуса мороза.

Ночная температура будет в основном минусовой от 0 до 5 градусов мороза. На Востоке ожидается до 6-9 градусов мороза, а на Юге от 0 до 3 градусов тепла.

Осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, предусматриваются в большинстве областей Правобережья. Без существенных осадков завтра, 27 декабря, на Левобережье.

В Киеве 28 декабря ожидается сухая погода, но будет сильный юго-восточный ветер и дождь. Местами, по прогнозу синоптика, мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что по тенденции последних лет, Новый год-2021 украинцы будут встречать с теплой погодой.

Влияние Hermine на погоду в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что недавно в Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на январь 2021 года.

Также мы писали о том, что синоптики в прогнозе на первую половину января 2021 рассказывали, что в Украину идет аномальное потепление до +16.