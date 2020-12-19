В Украину идет аномальное потепление до +16: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине принесет оттепель к концу года и в период новогодних праздников, а в некоторых регионах столбики термометров вообще "подпрыгнут" до +16 градусов, что является аномальным для этой поры года.

Согласно обновленному прогнозу синоптиков Gismeteo, в Украине в конце декабря и первой половине января температура воздуха в среднем будет варьироваться в пределах -9... +9 градусов.

При этом в Крыму и южных областях за несколько дней до Нового года ожидается резкое потепление.

Прогноз погоды в разных городах Украины до середины января 2021

Если в Киеве зимние праздники 19 декабря - День святого Николая и 1 января - Новый год принесут +1... +2 градуса и небольшой дождь с мокрым снегом, то уже 7 января на Рождество ожидается -3 градуса днем и снегопад. Самым теплым днем будет 25 декабря, когда столбики термометров покажут +5 градусов. Первые две недели 2021-го будут "минуса" до -3 градусов днем и до -8 градусов ночью.

В Днепре будет доминировать переменная облачность и пасмурная погода. Сильный снег ожидается 24 и 25 декабря. На Новый год синоптики прогнозируют осадки и +3 градуса, а на Рождество - мокрый снег и -1 градус. С 5 по 13 января продлится период небольших снегопадов, температура воздуха днем составит -1.. -2 градуса, а в ночное время будет до -6 градусов.

Во Львове День Николая подарит +5 градусов и переменную облачность, Новый год - мокрый снег и -1 градус, а Рождество преподнесет пасмурную погоду с осадками и -1 градусом. Период дождей с мокрым снегом продлится с 22 декабря до 1 января, а с 5 по 13 января ожидается снег. Самым теплым днем станет 24 декабря - будет +8 градусов днем. Самый холодным - 11 января с -7 градусами в ночное время.

В Харькове в отличие от вышеназванных городов период 23-24 декабря принесет вместо тепла холод до -4 градусов днем и -8 градусов ночью. Ожидаются дожди и мокрый снег с 24 по 28 декабря, затем снег с 1 по 10 января (в эти дни будут "минуса", но не сильные). На Новый год будет около нуля, а на Рождество похолодает до -4 градусов.

В Симферополе будет царить необыкновенно теплая погода: в течение месяца единственным днем с минусовой температурой станет 22 декабря (-1 градус), а в целом на полуострове столбики термометров будут варьироваться в среднем между +3... +7 градусов. При этом 27-28 декабря ожидается аж +15... +16 градусов. Периодически пройдут дожди, а намек на снег можно будет ждать как раз на Рождество - именно с 7 января в ночное время начнутся легкие "минуса". Новый год жители оккупированного города встретят под дождем и с +8-градусной температурой воздуха.

В Херсоне также будет доминировать плюсовая температура ближайшие четыре недели. Самыми "жаркими" датами станут 25, 27 и 28 декабря, когда ожидается +10... +13 градусов. На Новый год прогнозируют дождь и +5 градусов, а на Рождество - осадки и +1 градус. Дожди и мокрый снег ожидаются в этот период почти ежедневно.

В Луганске со Дня святого Николая начнется понижение температуры вплоть до -9 градусов днем (24 декабря), после чего столбики термометров резко подскочат до +2 градусов уже 25-го числа. Далее до Нового года прогнозируются небольшие "плюсы" и 0...-1 градус в дневное время. После начала 2021 года температура будет незначительно колебаться между -4... 0 градусов днем, но ночные морозы останутся. На Рождество прогнозируется небольшой снег и около нуля градусов. С 5 по 13 января будет идти снег.

Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптиков вскоре в Украину вернутся морозы, однако лютый холод накроет не все регионы.