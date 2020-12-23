Украину накроет снежным штормом: где разгуляется непогода

Погода в Украине принесет мощные осадки в виде снега и штормовой ветер в некоторые области. Синоптики предупреждают, что ситуация особенно сильно обострится на Католическое рождество, 25 декабря в восточных областях.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра на ближайшие два дня, в стране будет настоящая борьба атмосферных фронтов, перепады температуры от почти +10 на Западе до ночных морозов на Востоке.

Синоптики предупреждают, что 24-25 декабря в стране будет очень ветрено - дуть будет с юга и юго-запада со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

24 декабря на Западе сильные дожди, на Севере и в Центре дожди с мокрым снегом, на Юге и в Днепропетровской области поморосит, Восток и Запорожская область от осадков удержится.

Что касается температуры, то на Западе и в Крыму почти весенние +5+9 градусов днем и +0+4 ночью, на Юге +2+7, ночью от -3 до +2 градусов. На остальных территориях в течение суток -3... +2, но на Востоке ночная температура от -4 до -7 мороза.

В Киеве завтра дождь с мокрым снегом при температуре в течение суток 0... +2 градусов.

Погода в Украине 24 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

А вот в пятницу, 25 декабря, температура по стране выровняется до +2+4 в течение суток. Немного холоднее будет ночью на Севере (-1... +2), а на Востоке днем -3... +1, ночью -2... -6. Теплее будет на Закарпатье - от +3 до +5 градусов, а на Юге +5+9 градусов днем, ночью +3+5, в Крыму днем +9+11 тепла.

Что касается осадков, то на Западе в пятницу небольшой дождь с мокрым снегом, на Севере, в части Центра и на Юге несильный дождь. Более интенсивный дождь в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской областях. Мощные осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются в Харьковской и Донецкой областях, а в Луганской - сильный снегопад.

В Киеве в пятницу +2+4, небольшой дождь.

Погода в Украине 25 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее о перемене погоды, сильном штормовом ветре и вероятности снега на Востоке также предупреждала Наталка Диденко.

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