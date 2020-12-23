Україну накриє сніговим штормом: де розгуляється негода

Погода в Україні принесе потужні опади у вигляді снігу і штормовий вітер в деякі області. Синоптики попереджають, що ситуація особливо сильно загостриться на Католицьке різдво, 25 грудня в східних областях.

Так, згідно прогнозом Українського гідрометцентру на найближчі два дні, в країні буде справжня боротьба атмосферних фронтів, перепади температури від майже +10 на Заході до нічних морозів на Сході.

Синоптики попереджають, що 24-25 грудня в країні буде дуже вітряно - буде дути з півдня і південного заходу зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду.

24 грудня на Заході сильні дощі, на Півночі і в Центрі дощі з мокрим снігом, на Півдні і в Дніпропетровській області поморосить, Схід і Запорізька область від опадів втримається.

Що стосується температури, то на Заході і в Криму майже весняні +5+9 градусів вдень та +0+4 вночі, на Півдні +2+7, вночі від -3 до +2 градусів. На інших територіях протягом доби -3... +2, але на Сході нічна температура від -4 до -7 морозу.

У Києві завтра дощ з мокрим снігом при температурі протягом доби 0... +2 градусів.

Погода в Україні 24 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

А от у п'ятницю, 25 грудня, температура по країні вирівняється до +2+4 протягом доби. Трохи холодніше буде вночі на Півночі (-1... +2), а на Сході вдень -3... +1, вночі -2... -6. Найтепліше буде на Закарпатті - від +3 до +5 градусів, а на Півдні +5+9 градусів вдень, вночі +3+5, в Криму вдень +9+11 тепла.

Що стосується опадів, то на Заході в п'ятницю невеликий дощ з мокрим снігом, на Півночі, в частині Центру і на Півдні несильний дощ. Більш інтенсивний дощ у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій областях. Потужні опади у вигляді дощу з мокрим снігом очікуються в Харківській і Донецькій областях, а в Луганській - сильний снігопад.

У Києві в п'ятницю +2+4, невеликий дощ.

Погода в Україні 25 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше про зміну погоди, сильний штормовий вітер і ймовірність снігу на Сході попереджала Наталка Діденко.

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