Украину накроет снежными ливнями: какие области пострадают

Погода в Украине принесет мощные осадки в виде мокрого снега с дождем. Синоптики прогнозируют, что атмосферный фронт да еще и с сильным ветром накроет страну уже в четверг, 10 декабря.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 9 декабря, в стране все еще удержится антициклон с более-менее сухой морозной погодой. А во второй половине недели погода начнет меняться.

В среду незначительные осадки вероятны в Одесской, Херсонской области и в Крыму. Ветер будет сильным - от 7 до 12 метров в секунду.

Температура днем +1... -2 градуса, за исключением Киева с -2... -4, в Одесской области +3+5 градусов, в Николаевской и Херсонской 0... +2, а на Закарпатье и в Крыму днем +4+6. Ночью на Севере, в Центре и Востоке -4... -9 мороза. На Западе и Юге 0... -5 градусов.

В Киеве в среду днем -2... -4, а ночью -6... -8 мороза. Осадки маловероятны.

Погода в Украине 9 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

А в четверг, 10 декабря, Запад (кроме Волыни), Север, часть Юга и Центра накроет мокрым снегом и дождем. При этом ветер будет сильным.

Днем температура +2... -2, а на Юге и Западе +1... +5, в Одесской области +6+8, на Закарпатье +4+6, а в Крыму +9+11 тепла. Ночью мороз на Севере и Востоке от -4 до -9 градусов, в остальных областях +1... -4, а на Закарпатье и в Крыму ночью +1+3.

В Киеве дождь с мокрым снегом, сильный ветер. Днем -1...+1, а ночью -2... -4 градуса.

11 декабря осадки останутся на Западе и в Одесской области. Температура немного повысится: +2+5 на Западе и Юге (в Крыму и Закарпатье +4+7), на остальных территориях от +1 до -2 днем. Ночью -2... +3 градуса, в Одесской области +2+4, а на Востоке -2... -7 мороза.

В Киеве 11 декабря осадки маловероятны, температура в течение суток +1... -1.

Погода в Украине 10-11 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

12-13 декабря, будет пасмурно, местами небольшие осадки в виде дождя и снега. На Юге и Западе днем +2+6, в Крыму, Одесской области и на Закарпатье +6+8. На остальных территориях днем -1... +3. Ночью от +1 до -3, но на Востоке -3... -5, на Западе 0... +3, в Одессе и Крыму ночью +2+5 градусов.

В Киеве суббота-воскресенье будут пасмурными с небольшим снегом, температура в течение суток -1... +1.

Погода в Украине 12-13 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что несмотря на мощные осадки синоптики прогнозируют потепление с приходом атмосферного фронта.

Ранее украинцев предупредили также о магнитной буре, которая может испортить зимние праздники.