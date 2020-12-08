Україну накриє сніговими зливами: які області постраждають

Погода в Україні принесе потужні опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Синоптики прогнозують, що атмосферний фронт та ще й з сильним вітром накриє країну вже в четвер, 10 грудня.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, 9 грудня, в країні все ще втримається антициклон з більш-менш сухою морозною погодою. А у другій половині тижня погода почне змінюватися.

У середу незначні опади ймовірні в Одеській, Херсонській області та в Криму. Вітер буде сильним - від 7 до 12 метрів в секунду.

Температура вдень +1... -2 градуси, за винятком Києва з -2... -4, в Одеській області +3+5 градусів, у Миколаївській та Херсонській 0... +2, а на Закарпатті та в Криму вдень +4+6. Вночі на Півночі, в Центрі та Сході -4... -9 морозу. На Заході і Півдні 0... -5 градусів.

У Києві в середу вдень -2... -4, а вночі -6... -8 морозу. Опади малоймовірні.

Погода в Україні 9 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

А в четвер, 10 грудня, Захід (крім Волині), Північ, частиу Півдня та Центру накриє мокрим снігом і дощем. При цьому вітер буде сильним.

Вдень температура +2... -2, а на Півдні і Заході +1... +5, в Одеській області +6+8, на Закарпатті +4+6, а в Криму +9+11 тепла. Вночі мороз на Півночі і Сході від -4 до -9 градусів, в інших областях +1... -4, а на Закарпатті та в Криму вночі +1+3.

У Києві дощ із мокрим снігом, сильний вітер. Вдень -1...+1, а вночі -2... -4 градуси.

11 грудня опади залишаться на Заході і в Одеській області. Температура дещо підвищиться: +2+5 на Заході і Півдні (в Криму та Закарпатті +4+7), на інших територіях від +1 до -2 вдень. Вночі -2... +3 градуси, в Одеській області +2+4, а на Сході -2... -7 морозу.

У Києві 11 грудня опади малоймовірні, температура протягом доби +1... -1.

Погода в Україні 10-11 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

12-13 грудня, буде хмарно, місцями невеликі опади у вигляді дощу і снігу. На Півдні і Заході вдень +2+6, у Криму, Одеській області та на Закарпатті +6+8. На інших територіях вдень -1... +3. Вночі від +1 до -3, але на Сході -3... -5, на Заході 0... +3, в Одесі та Криму вночі +2+5 градусів.

У Києві субота-неділя будуть похмурими з невеликим снігом, температура протягом доби -1... +1.

Погода в Україні 12-13 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що попри потужні опади синоптики прогнозують потепління з приходом атмосферного фронту.

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