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В Украину несется мощный циклон: где будет самая опасная погода

Новина українською → Среда 06 января 2021 12:28
В Украину несется мощный циклон: где будет самая опасная погода Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на Рождество существенно испортится из-за циклона, который принесет много осадков и мощный ветер в большинство областей.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко в Facebook, завтра в стране ожидается дождь, местами мокрый снег, и сильный ветер.

"Где будет выпадать мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега - водители, осторожно! Это больше касается западных областей, Винницкой, вечером - Житомирщины и западных районов Киевщины", - предупреждает Диденко.

А вот на Востоке страны, в Днепропетровской, Запорожской области и в Крыму осадки более вероятны завтра вечером.

Ветер будет юго-восточным, а на Западе - северо-западным, порывистым, временами до сильного.

Температура воздуха в ночь на Рождество ожидается около нуля. А днем от +2 до +6 тепла. На Юге +5+12 градусов, на Западе и северо-востоке 0... +3 градуса.

В Киеве на Рождество будет дождь, возможен мокрый снег. Ветер восточный, порывистый. Температура воздуха в ночью около нуля, днем ожидается +2+4 градуса.

А вот уже на следующей неделе 13-14 января в страну придет похолодание с "минусами".

Синоптики Украинского гидрометцентра также показали карту погоды на 7 января. На ней видно, в каких областях будут сильные осадки.

В Украину несется мощный циклон: где будет самая опасная погода

Погода в Украине 7 января (фото: meteo.gov.ua)

Ранее метеорологи рассказали, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений.

Кроме того синоптики предупредили, что скоро в Украину нагрянут морозы до -15 градусов.

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