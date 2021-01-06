В Україну мчить потужний циклон: де буде найнебезпечніша погода

Погода в Україні на Різдво істотно зіпсується через циклон, який принесе багато опадів і потужний вітер у більшість областей.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко в Facebook, завтра в країні очікується дощ, місцями мокрий сніг та сильний вітер.

"Де буде випадати мокрий сніг, налипання мокрого снігу - водії, обережно! Це більше стосується західних областей, Вінницької, увечері - Житомирщини і західних районів Київщини", - попереджає Діденко.

А ось на Сході країни, в Дніпропетровській, Запорізькій області і в Криму опади більш вірогідні завтра ввечері.

Вітер буде південно-східним, а на Заході - північно-західним, поривчастим, часом до сильного.

Температура повітря у ніч на Різдво очікується близько нуля. А вдень від +2 до +6 тепла. На Півдні +5+12 градусів, на Заході і північному сході 0... +3 градуси.

У Києві на Різдво буде дощ, можливий мокрий сніг. Вітер східний, поривчастий. Температура повітря вночі близько нуля, вдень очікується +2+4 градуси.

А ось вже на наступному тижні 13-14 січня в країну прийде похолодання з "мінусами".

Синоптики Українського гідрометцентру також показали карту погоди на 7 січня. На ній видно, в яких областях будуть сильні опади.

Погода в Україні 7 січня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше метеорологи розповіли, що на українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень.

Крім того, синоптики попередили, що скоро в Україну нагрянуть морози до -15 градусів.