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В Украину придет похолодание: Диденко рассказала, где снизится температура

Новина українською → Пятница 01 января 2021 15:58
В Украину придет похолодание: Диденко рассказала, где снизится температура Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет похолодание уже на следующей неделе, но такие перемены коснутся не всех областей.

Так, по словам Наталки Диденко в Facebook, меньше всего похолодание коснется южной части страны и прилегающих к ней центральных областей. Также синоптик рассказала, какой погоды следует ждать на ближайших выходных.

Диденко прогнозирует, что в субботу и воскресенье на большей части территорий будет преобладать сухая погода. Но ближайшей ночью снег возможен в Карпатах, а в Луганской области будет дождь.

Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах +2+9 градусов, а на крайнем Юге до +12 градусов.

В Киеве 2 января станет прохладнее - около +5 градусов. Возможны прояснения среди серых облаков и туманов.

Синоптики Украинского гидрометцентра также показали карты погоды на выходные 2 и 3 января, рассказав о температуре и вероятности осадков.

В Украину придет похолодание: Диденко рассказала, где снизится температураВ Украину придет похолодание: Диденко рассказала, где снизится температура

Погода в Украине 2-3 января (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики дали новый прогноз и показали карты погоды на январь, рассказав, где будет много снега и сильные морозы.

Также мы писали про даты магнитных бурь в январе, и как уберечь здоровье во время метеошторма.

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