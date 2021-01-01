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В Україну прийде похолодання: Діденко розповіла, де знизиться температура

Новость на русском → П'ятниця 01 січня 2021 15:58
В Україну прийде похолодання: Діденко розповіла, де знизиться температура Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе похолодання вже на наступному тижні, але такі зміни торкнуться не всіх областей.

Так, за словами Наталки Діденко в Facebook, найменше похолодання торкнеться південної частини країни та прилеглих до неї центральних областей. Також синоптик розповіла, якої погоди слід чекати на найближчих вихідних.

Діденко прогнозує, що в суботу і неділю на більшій частині територій буде переважати суха погода. Але найближчої ночі можливий сніг в Карпатах, а в Луганській області буде дощ.

Температура повітря завтра буде коливатися в межах +2+9 градусів, а на крайньому Півдні до +12 градусів.

У Києві 2 січня стане прохолодніше - близько +5 градусів. Можливі прояснення серед сірих хмар і туманів.

Синоптики Українського гідрометцентру також показали карти погоди на вихідні, 2 і 3 січня, розповівши про температуру і ймовірність опадів.

В Україну прийде похолодання: Діденко розповіла, де знизиться температураВ Україну прийде похолодання: Діденко розповіла, де знизиться температура

Погода в Україні 2-3 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики дали новий прогноз і показали карти погоди на січень, розповівши, де буде багато снігу і сильні морози.

Також ми писали про дати магнітних бур у січні, і як вберегти здоров'я під час метеошторму.

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