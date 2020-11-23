В Україну прийде потепління: синоптики прогнозують до +10 градусів

Погода в Україні знову стане теплою і сухою наприкінці листопада

В Україні кінець листопада буде сухим і сонячним в більшості областей країни. У деяких регіонах денна температура повітря може піднятися до +10 градусів.

Потепління в країну прийде вже у другій половині поточного тижня, а до цього - українцям варто чекати морозів і мокрого снігу. Про це розповів синоптик Роман Мурмило у коментарі для OBOZREVATEL TV.

"У найближчі 5 днів у різних областях в окремі години ми будемо спостерігати мокрий сніг і дощ. Температура вночі близько нуля, від 4 градусів морозу до 2-3 градусів тепла, а в денні години від 0 до 5 градусів тепла", - розповів Мурмило і зазначив, що після 26 листопада варто очікувати потепління в Україні.

"З четверга, 26 листопада і до кінця місяця опадів не очікується. Температура повітря вночі коливатиметься близько нуля – від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла, з поступовим підвищенням денної температури до +1... +7 градусів, а на заході та півдні країни навіть до +10 градусів", – сказав синоптик.

Він додав, що така синоптична ситуація зберігатиметься і в перших числах грудня. Вдень у більшості регіонів – плюсова температура. Однак Мурмило додав, що передзимнє в Україні зазвичай з мінливим характером – може йти мокрий сніг і дощ, вночі при цьому невеликий мороз, а вдень – тепло.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики змінили прогнози на зиму в Україні.

А також розповідали про те, що в Україні спрогнозували негоду з мокрим снігом і вітром.