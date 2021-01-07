В Украину придут холода и дожди со снегом: синоптик назвала дату

Погода в Украине принесет значительное похолодание после затянувшегося "плюсового" периода, который охватил новогодние и рождественские праздники. Ухудшение синоптической ситуации ожидается уже к концу этой недели.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".

"До 9 января в Украине днем будут преобладать температуры около 0, по ночам возможен слабый минус. На юге страны столбики термометров днем могут подняться до +10 градусов", - рассказала специалист.

Холода придут в Украину 9 января - морозная погода будет сначала в западных областях, а уже 10 января и на остальной части станы, кроме крайнего Юга. В это время температура опустится ниже нуля, временами возможен снег. Температура воздуха опустится до -5 градусов, а уже на Старый Новый год - 14 января - мороз может усилиться.

По ее словам, на Рождество, 7 января, осадки вероятны по всей стране. В западных областях возможен мокрый снег. Скорость ветра составит 12 метров в секунду.

На Севере и Западе днем ожидается около +2 градусов, а на Юге - до +11 градусов.

8 января будет преобладать сухая погода, на большей части территории страны будет солнечно. Осадки в виде дождя вероятны в южных регионах, а в Сумской области - дождь с мокрым снегом.

Температура воздуха в среднем ожидается не ниже -1 градуса, а в Крыму прогнозируют максимум +10 градусов.

9 января небольшие дожди вероятны в южных областях, а на Востоке ожидается мокрый снег.

Столбики термометров на Западе и Севере покажут около +2 градусов в дневное время, а на Юге - не поднимутся выше +10 градусов. В ночное время на большинстве территории Украины ожидается до -4 градусов.

В воскресенье, 10 января, прогнозируется сухая и солнечная погода, разве что в восточных и южных областях могут быть дожди.

На Севере днем ожидается около -4 градусов, а в Крыму - до +4 градусов. В ночное время термометры покажут до -5 в северных и восточных областях.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозам метеорологов, украинцев ожидает самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.

Также мы писали о том, что недавно синоптики предупредили, что скоро в Украину нагрянут морозы до -15 градусов.