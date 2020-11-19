В Украину вернется потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине удивит повышением температуры в начале следующей недели. Синоптики показали прогноз на 10 дней, судя по которому нас ждут температурные колебания.

Так, ресурс Gismeteo прогнозирует, что 22-24 ноября на большинстве территорий температура днем повысится до +4+7 градусов, уйдут ночные морозы.

При этом на Севере и Востоке будет много осадков, временами в виде дождя со снегом.

Впрочем, с середины следующей недели температура снова снизится, но незначительно. 25-27 ноября днем +2+6 градусов, ночью около 0... -1 градуса.

Отдельная синоптическая ситуация складывается на Западе. Тут температура наоборот начнет снижаться к выходным. Но с понедельника 23 ноября до пятницы 27 ноября установится умеренно теплая погода с +4... +6 градусами, вероятны небольшие ночные заморозки.

Прогноз погоды для Киева, Харькова, Одессы и Львова на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Тем временем в Украине будет очень холодная ночь. Синоптики прогнозируют, что 19 ноября на Востоке градусники покажут -14. А вот Запад наоборот будет купаться в высоких температурах.

Отметим, что синоптики и раньше прогнозировали, что конец ноября порадует нас высокими температурами.

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