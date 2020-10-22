В Украину вернутся мерзкие дожди и холод: когда испортится погода

Погода в Украине снова готовит нам неприятности

Погода в Украине снова изменится с приходом похолодания и мелких дождей. Синоптики говорят, что очередной разворот в сторону осени природа сделает уже в субботу, 24 октября. Ну а завтрашняя пятница порадует высокими "градусами" и солнышком за окном.

Так, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 23 октября будет малооблачно. Воздух прогреется днем до +15+18, на Юге +17+22. Осадки не предвидятся.

В Киеве в пятницу сухо, тепло и солнечно. Днем +16+18, ночью +8+10 градусов.

Погода в Украине 23 октября (скрин: meteo.gov.ua)

А вот 24 октября в западные и северные области придет атмосферный фронт с похолоданием до +12+15 градусов. Здесь будет пасмурно и с мелким дождем. В остальных областях - сухая погода, но в Центре и на Востоке немного похолодает (+15+17). На Юге по-прежнему тепло - от +18 до +21 градуса.

В Киеве в субботу мокро и облачно. Температура +14+16, ночью +9+11 градусов.

Погода в Украине 24 октября (скрин: meteo.gov.ua)

В день местных выборов 25 октября "мокрый фронт" доберется до Востока, на Юге будет пасмурно, но осадки маловероятны. Остальные территории - без дождя. В целом по стране похолодает: на Западе +9+13 (Закарпатье +13+15), на Севере +10+14, в Центре +12+16, на Юге и Востоке +15+19.

В Киеве 25 октября без осадков. Температура днем +12+14, ночью +9+11 градусов.

Погода в Украине 25 октября (скрин: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко также сообщила, что погода в Украине 23 октября будет очень теплой и с "южными градусами".

К слову, ранее синоптики рассказали, какой будет зима в Киеве. Метеорологи дали долгосрочный прогноз, но говорят, что в условиях глобальных климатических перемен погода стала очень непредсказуема.