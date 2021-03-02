В Украину возвращается дождь с мокрым снегом: где будет непогода

Сегодня, 2 марта, украинцев ожидает плюсовая температура с переменной облачностью. При этом в восточных регионах пройдет мокрый снег с дождем.

На востоке Украины дождь с мокрым снегом пройдет в Луганской и Харьковской областях. А вот в Донецкой области без осадков, там воздух прогреется до +5 градусов. В Луганской области +3…+5. В Харьковской области немного прохладней +2…+4.

В северной части страны дождь с мокрым снегом ждет жителей Сумской области. Там температура воздуха составит +1…+3. А вот в Черниговской области без осадков +4…+6.

На западе сегодня будет теплее всего. Кроме того, никаких осадков не ожидается. Во Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Луцкой областях столбики термометров поднимутся до +10 градусов. В Закарпатской области +9…+11, а в Ивано-Франковской области будет теплее всего +11…+13 градусов.

В центральной части также без осадков. В Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях +4…+6. В Кировоградской области +6…+8.

На юге также без осадков. В Одесской и Херсонской областях +5…+7, в Николаевской области чуть теплее +6…+8.

В оккупированном Крыму без осадков +5…+7.

В Киеве также без осадков +4…+6 градусов. При этом будет дуть северно-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погодная карта на 2 марта (фото: meteo.gov.ua)