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В Україну повертається дощ з мокрим снігом: де буде негода

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 06:24
В Україну повертається дощ з мокрим снігом: де буде негода Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

Сьогодні, 2 березня, на українців чекає плюсова температура з мінливою хмарністю. При цьому в східних регіонах пройде мокрий сніг з дощем.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На сході України дощ із мокрим снігом пройде в Луганській і Харківській областях. А ось у Донецькій області без опадів, там повітря прогріється до +5 градусів. У Луганській області +3...+5. У Харківській області трохи прохолодніше +2...+4.

У північній частині країни дощ з мокрим снігом чекає жителів Сумської області. Там температура повітря складе +1...+3. А ось у Чернігівській області без опадів +4...+6.

На заході сьогодні буде найтепліше. Крім того, ніяких опадів не очікується. У Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Луцькій областях стовпчики термометрів піднімуться до +10 градусів. В Закарпатській області +9...+11, а в Івано-Франківській області буде тепліше всього +11...+13 градусів.

В центральній частині також без опадів. У Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській областях +4...+6. В Кіровоградській області +6...+8.

На півдні також без опадів. В Одеській і Херсонській областях +5...+7, у Миколаївській області трохи тепліше +6...+8.

У окупованому Криму без опадів +5...+7.

У Києві також без опадів +4...+6 градусів. При цьому буде дути північно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

В Україну повертається дощ з мокрим снігом: де буде негода

Дорожня карта на 2 березня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики засмутили прогнозом на березень.

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