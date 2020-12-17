В Украину возвращается снег: какие области накроет осадками до конца недели

Погода в Украине до конца недели принесет мокрый снег и снег с дождем в ряд областей страны. Синоптики предупреждают, что в сочетании с минусовой температурой в этих регионах вероятна гололедица.

Так, в Украинском гидрометцентре показали карты погоды на ближайшие три дня - с 18 по 20 декабря. Осадки нагрянут в страну уже в День святого Николая, 19 декабря, а 20-го снега и дождя станет еще больше.

А вот в пятницу, 18 декабря, осадки не предвидятся, но будет туман, который ограничит видимость на дорогах до 200-500 метров.

Температура в этот день будет колебаться на значении "ноль" в течение суток - от +2 до -3 градусов, а на Юге и Западе днем будет выше нуля - до +6 градусов.

В Киеве в пятницу туман, осадки не предвидятся. Температура в дневное и ночное время +1... -1.

Погода в Украине 18 декабря (meteo.gov.ua)

В субботу, 19 декабря, осадки в виде мокрого снега с дождем ожидаются в Черниговской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях, но температура существенно не поменяется.

В Киеве в День святого Николая будет пасмурно, но без осадков. Градусники в течение суток покажут 0... +2 градуса.

Погода в Украине 19 декабря (meteo.gov.ua)

20 декабря температура снова без изменений, но на Запад придет антициклон, который разгонит тучи, а с северо-востока атмосферный фронт с мокрым снегом и дождем проберется вглубь, затронув всю Левобережную часть Украины и Крым.

В Киеве в воскресенье сохранится пасмурная погода, но без осадков. Температура 0... +2 градуса.

Погода в Украине 20 декабря (meteo.gov.ua)

Отметим, что ранее синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о похолодании, назвав дату понижения температуры.

Также мы писали, что эксперты дали украинцам дельные советы, как уберечься при гололедице.