В Украину возвращается сухая и теплая погода: синоптики показали новые карты

Погода в Украине снова изменится к концу текущей недели

Погода в Украине скоро принесет очередные перемены. Синоптики порадовали новыми картами, на которых показано, какой будет температура, и где все же останется немного осадков.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, сухая погода придет в страну уже в субботу 10 октября. Воскресенье, 11 число, принесет небольшие осадки лишь на Запад страны, а в понедельник снова будет сухо, солнечно и умеренно тепло уже по всей стране.

А вот 8 октября дожди с грозами будут полоскать на Западе, Севере (кроме Сумской области), а также частично в центральных областях и на Одещине. Ветер будет сильным, порывистым.

Температура в этот день будет высокой на Юге и Востоке (+21+24), на Севере и в Центре +17+21, в западных областях прохладно - от +14 до +17 градусов.

Погода в Украине 8 октября (скрин: meteo.gov.ua)

9 октября небольшие дожди ожидаются в Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Одесской областях. Остальные регионы без осадков. Температура будет такой же, как и в четверг.

Суббота, 10 октября, обещает быть теплой и сухой, но температура на Востоке и Юге немного снизится. 11 октября синоптики обещают незначительные осадки на Западе, а 12-го октября снова будет сухая погода.

Погода в Украине 9-12 октября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики в прогнозе на месяц рассказали, когда в Украину придут первые заморозки, и какой будет погода в стране в конце октября.

Также сообщалось, что 7 октября Киев залило дождем, а вечером 6 октября в сплошной потоп превратился Тернополь.