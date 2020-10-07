В Україну повертається суха і тепла погода: синоптики показали нові карти

Погода в Україні знову зміниться до кінця поточного тижня

Погода в Україні скоро принесе чергові зміни. Синоптики порадували новими картами, на яких показано, якою буде температура, і де все-таки залишиться небагато опадів.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, суха погода прийде в країну вже в суботу 10 жовтня. Неділя, 11 число, принесе невеликі опади лише на Захід країни, а в понеділок знову буде сухо, сонячно і помірно тепло вже по всій країні.

А ось 8 жовтня дощі з грозами будуть полоскати на Заході, Півночі (крім Сумської області), а також частково в центральних областях та на Одещині. Вітер буде сильним, поривчастим.

Температура в цей день буде високою на Півдні та Сході (+21+24), на Півночі і в Центрі +17+21, у західних областях прохолодно - від +14 до +17 градусів.

Погода в Україні 8 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

9 жовтня невеликі дощі очікуються в Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Одеській областях. Інші регіони без опадів. Температура буде такою ж, як і в четвер.

Субота 10 жовтня, обіцяє бути теплою і сухою, але температура на Сході та Півдні трохи знизиться. 11 жовтня синоптики обіцяють незначні опади на Заході, а 12-го жовтня знову буде суха погода.

Погода в Україні 9-12 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики у прогнозі на місяць розповіли, коли в Україну прийдуть перші заморозки, і якою буде погода у країні наприкінці жовтня.

Також повідомлялося, що 7 жовтня Київ залило дощем, а ввечері 6 жовтня в суцільний потоп перетворився Тернопіль.