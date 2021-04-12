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В Украину возвращаются дожди: синоптики рассказали, где будет непогода

Новина українською → Понедельник 12 апреля 2021 07:29
В Украину возвращаются дожди: синоптики рассказали, где будет непогода Фото: погода в Украине 12 апреля в некоторых областях будет дождливой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Lite

Погода в Украине 12 апреля будет теплой, но в некоторых областях пройдут дожди. Осадки ожидаются на востоке Украины, в некоторых южных и центральных областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Жителям западных областей касательно осадков можно не волноваться потому, что их там не будет. Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Луцкой и Ровенской областях днем будет +17…+19 градусов. В Хмельницкой и Тернопольской области +16…+18.

В северной части без осадков. В Черниговской области температура воздуха днем прогреется до +13…+15 градусов, а в Сумской области - до +14…+16.

На востоке дожди. В Луганской и Донецкой области днем будет +18…+20 градусов. В Харьковской области +17…+19.

В центральных регионах дождь ожидается в Черкасской и Днепропетровской областях, с температурой +13…+15 и +16…+18 градусов соответственно. В Кировоградской и Полтавской области без осадков, днем +14…+16.

На юге дождь пройдет в Херсонской области. Там температура воздуха днем составит +14…+16. В Николаевской и Одесской области +13…+15.

В оккупированном Крыму дождь и не очень тепло. Температура воздуха днем составит +10…+12 градусов.

В Киеве также ожидается дождь. При этом днем температура воздуха составит +14…+16 градусов. Будет дуть северно-восточный ветер 7-12 м/с.

В Украину возвращаются дожди: синоптики рассказали, где будет непогода

Погодная карта 12 апреля (meteo.gov.ua)

Напомним, синоптики резко изменили прогноз погоды и рассказали о непогоде.

Ранее эксперты предостерегли, что из-за потепления в Карпатах существует угроза лавин и повышения уровня воды в реках.

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