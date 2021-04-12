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В Україну повертаються дощі: синоптики розповіли, де буде негода

Новость на русском → Понеділок 12 квітня 2021 07:29
В Україну повертаються дощі: синоптики розповіли, де буде негода Фото: погода в Україні 12 квітня в деяких областях буде дощовою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Lite

Погода в Україні 12 квітня буде теплою, але в деяких областях пройдуть дощі. Опади очікуються на сході України, в деяких південних і центральних областях, а також у Києві.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Жителям західних областей щодо опадів можна не хвилюватися тому, що їх там не буде. У Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Луцькій та Рівненській областях вдень буде +17...+19 градусів. У Хмельницькій та Тернопільській області +16...+18.

У північній частині без опадів. У Чернігівській області температура повітря вдень прогріється до +13...+15 градусів, у Сумській області - до +14...+16.

На сході дощі. У Луганській і Донецькій області вдень буде +18...+20 градусів. У Харківській області +17...+19.

У центральних регіонах дощ очікується в Черкаській і Дніпропетровській областях, з температурою +13...+15 і +16...+18 градусів відповідно. У Кіровоградській та Полтавській області без опадів, удень +14...+16.

На півдні дощ пройде в Херсонській області. Там температура повітря вдень становитиме +14...+16. У Миколаївській та Одеській області +13...+15.

В окупованому Криму дощ і не дуже тепло. Температура повітря вдень становитиме +10...+12 градусів.

У Києві також очікується дощ. При цьому вдень температура повітря складе +14...+16 градусів. Буде дути північно-східний вітер 7-12 м/с.

В Україну повертаються дощі: синоптики розповіли, де буде негода

Дорожня карта 12 квітня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики різко змінили прогноз погоди і розповіли про негоду.

Раніше експерти застерегли, що через потепління у Карпатах існує загроза лавин і підвищення рівня води в річках.

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