ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину возвращаются лютые морозы: синоптики назвали дату

Новина українською → Среда 16 декабря 2020 20:30
В Украину возвращаются лютые морозы: синоптики назвали дату Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине вскоре снова изменится. В страну вернутся лютые морозы, но сильный "минус" ожидается не по всей территории страны. Синоптики обновили прогноз на следующие две недели, рассказав о температуре и осадках на конец декабря.

Так, согласно данным синоптиков Gismeteo, самая низкая температура ожидается в восточном регионе. Там столбики термометров в ночное время могут опускаться до -15 градусов. На Севере тоже приморозит, но не так сильно.

На Западе, в Центре и Юге температура также снизится в этот период, но ничего серьезного синоптики не обещают.

Похолодание ожидается в начале и в середине следующей недели - 21-25 декабря. Судя из карт, в этот период в Украине ожидается антициклон, который принесет ясную, но морозную погоду.

Впрочем, после этой даты в Украину снова придет атмосферный фронт с потеплением, но осадками.

Что касается ближайшей перспективы, то до конца этой недели будет пасмурно, с осадками, но температура будет около нуля или выше.

Ниже прогноз погоды на две недели для Киева, Харькова, Чернигова, Львова и Одессы.

В Украину возвращаются лютые морозы: синоптики назвали датуВ Украину возвращаются лютые морозы: синоптики назвали датуВ Украину возвращаются лютые морозы: синоптики назвали датуВ Украину возвращаются лютые морозы: синоптики назвали датуВ Украину возвращаются лютые морозы: синоптики назвали дату

Погода в Украине на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Отметим, что ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, что в Украине будет уникальная погода в четверг, 17 декабря, и такое бывает крайне редко.

Ранее мы писали также, как обезопасить себя во время гололедицы. Врач и тренер по фигурному катанию дали советы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
На улице и в маске: в ВОЗ дали рекомендации по празднованию Рождества и Нового года
Юлия Струкпарламентский редактор На улице и в маске: в ВОЗ дали рекомендации по празднованию Рождества и Нового года