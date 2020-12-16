В Україну повертаються морози: синоптики назвали дату

Погода в Україні невдовзі знову зміниться. В країну повернуться морози, але сильний "мінус" очікується не по всій території країни. Синоптики оновили прогноз на наступні два тижні, розповівши про температуру і опади на кінець грудня.

Так, згідно з даними синоптиків Gismeteo, найнижча температура очікується в східному регіоні. Там стовпчики термометрів у нічний час можуть опускатися до -15 градусів. На Півночі теж приморозить, однак не так сильно.

На Заході, в Центрі та Півдні температура також знизиться в цей період, але нічого серйозного синоптики не обіцяють.

Похолодання очікується на початку і в середині наступного тижня - 21-25 грудня. Судячи з карт, в цей період в Україні очікується антициклон, який принесе ясну, але морозну погоду.

Втім, після цієї дати в Україну знову прийде атмосферний фронт з потеплінням, але опадами.

Що стосується найближчої перспективи, то до кінця цього тижня буде хмарно, з опадами, але температура буде близько нуля або вище.

Нижче прогноз погоди на два тижні для Києва, Харкова, Чернігова, Львова і Одеси.

Погода в Україні на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Відзначимо, що раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україні буде унікальна погода в четвер, 17 грудня, і таке буває вкрай рідко.

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