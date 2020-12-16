В Украину возвращаются лютые морозы: синоптики назвали дату

Погода в Украине вскоре снова изменится. В страну вернутся лютые морозы, но сильный "минус" ожидается не по всей территории страны. Синоптики обновили прогноз на следующие две недели, рассказав о температуре и осадках на конец декабря.

Так, согласно данным синоптиков Gismeteo, самая низкая температура ожидается в восточном регионе. Там столбики термометров в ночное время могут опускаться до -15 градусов. На Севере тоже приморозит, но не так сильно.

На Западе, в Центре и Юге температура также снизится в этот период, но ничего серьезного синоптики не обещают.

Похолодание ожидается в начале и в середине следующей недели - 21-25 декабря. Судя из карт, в этот период в Украине ожидается антициклон, который принесет ясную, но морозную погоду.

Впрочем, после этой даты в Украину снова придет атмосферный фронт с потеплением, но осадками.

Что касается ближайшей перспективы, то до конца этой недели будет пасмурно, с осадками, но температура будет около нуля или выше.

Ниже прогноз погоды на две недели для Киева, Харькова, Чернигова, Львова и Одессы.

Погода в Украине на две недели (скрин: gismeteo.ua)

Отметим, что ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, что в Украине будет уникальная погода в четверг, 17 декабря, и такое бывает крайне редко.

Ранее мы писали также, как обезопасить себя во время гололедицы. Врач и тренер по фигурному катанию дали советы.