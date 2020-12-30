В Украину возвращаются морозы: синоптики назвали дату

Погода в Украине изменится вскоре после Нового года. На Рождество в страну придет похолодание, однако сильных морозов не ожидается. Небольшой минус будет даже днем.

Синоптики Gismeteo дали прогноз на 10 дней, показав, где будут морозы, дожди и снегопады.

Температура начнет снижаться уже 2-3 января. Минус придет днем 5-8 января на Север, Запад и Восток. Здесь днем будет до -2 градусов, а ночью до -4 мороза. На Юге также снизится температура, но до "минуса" не дойдет.

В Сочельник и на Рождество ожидаются осадки - в регионах с минусовой температурой дожди с мокрым снегом, а там, где плюс вероятны дожди.

Ниже прогноз погоды для Киева, Одессы, Львова и Харькова.

Погода в Украине на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Ранее Наталка Диденко также поделилась прогнозом на 31 декабря и 1 января, рассказав, где будет +15 градусов, а где минус. В некоторых областях будет дождь, а кое-где даже снег.

Кроме того метеорологи рассказали, что украинцев ждет самый теплый год за всю историю наблюдений за погодой.