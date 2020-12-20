В Украину возвращаются сильные морозы: синоптики назвали дату

Погода в Украине с 21 декабря начнет становиться все более холодной. Пик морозов со значениями до -14 градусов ожидается в католическое Рождество, 25 декабря. При этом холода ударят преимущественно по востоку страны. Детальный прогноз на ближайшие дни опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, 21 декабря в ночное время на востоке, в Луганской области столбики термометров покажут до -7 градусов мороза. В среднем на востоке -2… -6 градусов. В остальных областях нашей страны в ночное время ожидается до -1… -3 градусов.

Днем "минуса" ожидаются преимущественно в Левобережной Украине, где термометры покажут до +1… -3 градусов. Незначительные морозы в светлое время суток также ожидаются в Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях. В Киеве 21 декабря будет 0… +2 градуса, на западе страны – от 0 до +5 градусов. Исключение составят Одесская и Закарпатская области, где по прогнозам уровни тепла поднимутся до +5 градусов.

В понедельник по данным синоптиков также ожидается выпадение снега в Харьковской, Полтавской, Луганской, Запорожской и Донецкой областях, однако много осадков не ожидается. В центральных, северных областях и на юге страны будет пасмурно. Только над западными территориями Украины ожидается солнечная погода с переменной облачностью.

Погода в Украине 21 декабря (карта: meteo.gov.ua)

Во вторник, 22 декабря, морозы усилятся и в ночное, и в дневное время. На востоке и севере страны днем до -1… -6 градусов. В центральных и западных регионах в течение дня ожидается -1… +3 градуса. Локально градусники покажут до +5 градусов на крайнем западе страны. Ночью же "минуса" будут наблюдаться уже на всех территориях Украины. Холоднее всего – до -9 градусов – будет на востоке и севере нашей страны. В остальных областях ожидаемый минимум - -4 градуса (на юге и в центре Украины).

Осадки при этом во вторник ожидаются только на западе страны. На остальных территориях – облачно.

Погода в Украине 22 декабря (карта: meteo.gov.ua)

В среду, 23 декабря, на западе Украины ожидается потепление до рекордных +7 градусов, в то время как на востоке Украины будут удерживаться сильные морозы с отметками до -9 градусов в ночное время суток. Осадки накроют почти всю страну за исключением Луганской и Донецкой областей. Синоптики прогнозируют выпадение снега в областях, где днем отметки у градусников будут ниже нуля. В остальном ожидается дождь со снегом, который в центральных и восточных областях может спровоцировать гололедицу в ночное время.

Погода в Украине 23 декабря (карта: meteo.gov.ua)

Согласно прогнозу Gismeteo, самые сильные морозы на востоке страны будут в период с 22 по 25 декабря с отметками до -9 градусов. В период с 26 по 31 декабря морозов сильнее чем до -4 градусов не ожидается. А вот на западе Украины ситуация будет обратной – до 25 декабря ожидаются преимущественно "плюсы", но уже с 26 и до 31 декабря в ночное время ожидаются морозы до -3 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что в Украину на следующей неделе придет похолодание, а местами морозы будут очень сильными.

Также эксперты рассказали, как обезопасить себя во время гололеда.