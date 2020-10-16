В Украину врывается циклон Foelke: наделает беды

Погода в Украине сильно испортится на ближайших выходных 17 и 18 октября. Синоптики прогнозируют, что самая плохая ситуация с сильными дождями и штормовым ветром будет на Западе и Севере.

Синоптик Наталка Диденко рассказала в Facebook о погоде на субботу и воскресенье

"Завтра в Украину врывается циклон Foelke. В северных, западных и большинстве центральных областей ожидаются сильные дожди, порывы северо-восточного ветра до штормовых значений", - пишет синоптик.

Вместе с ливнями придет и похолодание. На Западе и Севере +9+14 градусов, в Центре +15+20, в Винницкой области +13+14. Но на Юге и Востоке все еще удержится теплая погода - будет +18+23 градуса.

"Дождей завтра на Востоке не будет, в южной части осадки предполагаются во второй половине дня и вечером: в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, в Крыму, а до Запорожья еще не дойдут", - прогнозирует Диденко.

В Киеве 17 октября дожди, а местами - сильные, мощный северо-восточный ветер и похолодание до +12+13 градусов.

В воскресенье 18 октября дожди прекратятся, но станет холоднее - всего около +8 градусов.

Тем временем в Украине вовсю готовятся к старту отопительного сезона. Стало известно, в каких городах начнут давать тепло в батареи.

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