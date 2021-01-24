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В Украину врывается весна: где ожидать потепления до +10 градусов

Автор: Анна Киселева

Погода в Украине в воскресенье, 24 января, будет дождливой и теплой. Синоптики прогнозируют рост показателей тепла в среднем до +5… +7 градусов в течение дня. При этом местами, преимущественно на юге нашей страны ожидается еще более теплая температура.

Какой будет синоптическая ситуация 24 января, рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

По данным специалистов, в среднем по Украине температура будет колебаться в рамках +4… +8 градусов. Теплее всего будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также на Крымском полуострове, где термометры покажут +6… +10 градусов.

Синоптики предупреждают, что в самых теплых областях ожидается самое обильное выпадение осадков. Дожди накроют все регионы нашей страны за исключением Донецкой и Луганской областей.

В ночное время температура будет колебаться от 0 до +4 градусов в среднем. На Закарпатье, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму ночью до +6 градусов.

Погода в Украине 24 января (карта: meteo.gov.ua)

Несмотря на теплую погоду, в Украине в течение дня будут фиксироваться мощные порывы ветра скоростью до 7-12 м/c.

Метеорологи также предупреждают, что утром 24 января ожидается туман видимостью 200-500 метров.

Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на февраль 2021.

До этого мы писали, что недавно синоптик рассказал, где в Украине выпадет до полуметра снега.

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