Украину заморозит и зальет снежными дождями: каким областям приготовиться к непогоде

Погода в Украине в среду, 25 ноября, ожидается разной. Часть страны накроет снежными дождями и мокрым снегом, а часть – сможет порадоваться солнечной и сухой погоде, но с морозами.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны ночью пройдет мокрый снег и снег с дождем, днем в большинстве областей будет идти дождь. Ночная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, будет ясно и сухо. Ночью в регионе от 0 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +6 +8 градусов, местами до +9 градусов. В Крыму без осадков, ночью от +1 до +3 градусов, днем +7 +9 градусов.

На севере страны синоптики прогнозируют дождь в ночные часы и днем. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов, днем ожидается от +4 до +6 градусов.

В западной части страны осадки не прогнозируются, будет сухо и солнечно. Ночью в регионе от -2 до +2 градусов, днем прогреется до +4 +7 градусов, местами потеплеет до +8 +9 градусов.

В центральной части страны дождями охватит только Черкасскую область, в остальных областях сухо. Ночью от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +4 +6 градусов.

В Киеве 25 ноября синоптики прогнозируют дождь только днем, ночью без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +1 +3 градуса, днем ожидается от +4 до +6 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 25 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что на Украину надвигается антициклон Валентин, который изменит погоду.

А также рассказывали о том, что синоптики поменяли прогноз погоды в Украине на зиму.