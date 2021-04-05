Украину затянет холодами со снегопадами, а морозы местами до -8 градусов

Погода в Украине будет холодной, местами со снегом и морозами в течение этой рабочей недели. Где будет наиболее некомфортная синоптическая ситуация с 6 по 9 апреля - читайте далее в нашем материале.

Об этом рассказали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

По прогнозу Наталки Диденко, 6 апреля, холодный воздух охватит западные области. Здесь днем +3+8 градусов, месяцами даже от 0 до +3, а в Карпатах даже до -3... -8 мороза.

Немного теплее будет на остальной территории - от +9 до +13 тепла.

При этом ожидается сильный ветер с некомфортными порывами.

В западных областях Украины ожидается мокрый снег, в Карпатах возможен сильный снег. В Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях - периодически небольшой дождь.

На остальной территории Украины - без осадков, лишь в Крыму местами незначительный дождь.

В Киеве 6 апреля несколько теплее. Днем от +10 до +13 градусов, увеличится облачность, небольшой дождь, однако обойдется без серьезных осадков.

Синоптик прогнозирует, что на Благовещение, 7 апреля, холодная воздушная масса продвинется дальше. А с юго-запада в Украину зайдет циклон.

"Из-за этой сомнительной дружбы арктического холода и средиземноморской влаги дожди будут переходить в мокрый снег, преимущественно на Западе и Севере Украины. Левобережье будет принадлежать теплой погоде, поэтому там ожидаются преимущественно дожди", - добавила Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах погоды показали, что похолодание продлится в стране до 9 апреля включительно.

Скриншот: Погода в Украине с 6 по 9 апреля (meteo.gov.ua)