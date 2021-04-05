ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україну затягне холодами зі снігопадами, а морози місцями до -8 градусів

Новость на русском → Понеділок 05 квітня 2021 13:35
Україну затягне холодами зі снігопадами, а морози місцями до -8 градусів Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе похолодання зі снігом і морозами
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде холодною, місцями зі снігом і морозами протягом цього робочого тижня. Де буде найбільш некомфортна синоптична ситуація з 6 по 9 квітня - читайте далі в нашому матеріалі.

Про це розповіли синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

За прогнозом Наталки Діденко, 6 квітня, холодне повітря охопить західні області. Тут вдень +3+8 градусів, місяцями навіть від 0 до +3, а в Карпатах навіть до -3... -8 морозу.

Трохи тепліше буде на решті території - від +9 до +13 тепла.

При цьому очікується сильний вітер з некомфортними поривами.

В західних областях України передбачається мокрий сніг, у Карпатах - можливий сильний сніг. У Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях - періодично невеликий дощ.

На решті території України - без опадів, лише в Криму місцями незначний дощ.

У Києві 6 квітня дещо тепліше. Вдень від +10 до +13 градусів, збільшиться хмарність, невеликий дощ, однак обійдеться без серйозних опадів.

Синоптик прогнозує, що на Благовіщення, 7 квітня, холодна повітряна маса просунеться далі. А з південного заходу в Україну зайде циклон.

"Через цю сумнівну дружбу арктичного холоду та середземноморської вологи дощі переходитимуть у мокрий сніг, переважно на Заході та Півночі України. Лівобережжя належатиме теплішій погоді, тому там очікуються переважно дощі", - додала Діденко.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах погоди показали, що похолодання триватиме в країні до 9 квітня включно.

Україну затягне холодами зі снігопадами, а морози місцями до -8 градусівУкраїну затягне холодами зі снігопадами, а морози місцями до -8 градусівУкраїну затягне холодами зі снігопадами, а морози місцями до -8 градусівУкраїну затягне холодами зі снігопадами, а морози місцями до -8 градусів

Скріншот: Погода в Україні з 6 по 9 квітня (meteo.gov.ua)

Зазначимо, що провідні українські синоптики зпрогнозували сніг і заморозки в Україні у квітні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Погода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Перший день локдауну у Києві: транспорт порожній, таксі втридорога, а в службах доставки завал
Перший день локдауну у Києві: транспорт порожній, таксі втридорога, а в службах доставки завал