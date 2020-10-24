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Украину затянет тучами и дождями: в каких областях разгуляется непогода

Новина українською → Суббота 24 октября 2020 06:50
Украину затянет тучами и дождями: в каких областях разгуляется непогода Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно изменится на выходных, 24 и 25 октября

Погода в Украине в течение предстоящих выходных существенно подпортится, но не повсюду. В большинство областей 24 и 25 октября придет похолодание, местами будет пасмурно и с дождями.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, в субботу, 24 октября, небо затянет облаками, и будет моросить дождь на Севере и в Центре.

Высокая температура останется лишь на Юге (+19+23), остальные области - с похолоданием до +13+17 градусов.

В Киеве суббота будет пасмурная и с дождем. Температура днем +14+16, ночью +8+10 градусов.

Украину затянет тучами и дождями: в каких областях разгуляется непогода

Погода в Украине 24 октября (meteo.gov.ua)

В день местных выборов, 25 октября, температура снизится еще немного и похолодание доберется до Юга (здесь +16+20), в остальных областях +12+17 градусов.

Осадки в этот день вероятны на Закарпатье, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, на остальных территориях - сухо.

В Киеве в воскресенье +13+15, ночью +6+8. Без осадков.

Украину затянет тучами и дождями: в каких областях разгуляется непогода

Погода в Украине 25 октября (meteo.gov.ua)

Ранее в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в стране в ноябре.

Также метеорологи дали прогноз на зиму в Киеве. И погода с большой вероятностью в холодном сезоне 2020/2021 будет аномальной.

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