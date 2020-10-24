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Україну затягне хмарами і дощами: в яких областях розгуляється негода

Новость на русском → Субота 24 жовтня 2020 06:50
Україну затягне хмарами і дощами: в яких областях розгуляється негода Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зміниться на вихідних, 24 та 25 жовтня

Погода в Україні протягом майбутніх вихідних суттєво зіпсується, але не всюди. У більшість областей 24 і 25 жовтня прийде похолодання, місцями буде хмарно з дощами.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, в суботу, 24 жовтня, небо затягне хмарами, і буде накрапувати дощ на Півночі та в Центрі.

Висока температура залишиться лише на Півдні (+19+23), інші області - з похолоданням до +13+17 градусів.

У Києві субота буде хмарною і з дощем. Температура вдень +14+16, вночі +8+10 градусів.

Україну затягне хмарами і дощами: в яких областях розгуляється негода

Погода в Україні 24 жовтня (meteo.gov.ua)

У день місцевих виборів, 25 жовтня, температура знизиться ще трохи і похолодання добереться до Півдня (тут +16+20), в інших областях +12+17 градусів.

Опади у цей день вірогідні на Закарпатті, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях, на решті територій - сухо.

У Києві в неділю +13+15, вночі +6+8. Без опадів.

Україну затягне хмарами і дощами: в яких областях розгуляється негода

Погода в Україні 25 жовтня (meteo.gov.ua)

Раніше в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода у країні в листопаді.

Також метеорологи дали прогноз на зиму в Києві. І погода з великою ймовірністю в холодному сезоні 2020/2021 буде аномальною.

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