Усекновение главы Иоанна Предтечи: самые главные запреты праздника и важные приметы
11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот праздник в православной традиции не относится к числу самых главных, но почитается и проводится торжественно и чинно.
О главных запретах и приметах этого дня - читайте ниже в нашем материале.
Праздник посвящен памяти о мученической смерти Иоанна Предтечи - крестителя Иисуса Христа.
В этот день верующие должны соблюдать строгий пост, чтобы почтить память великого пророка. Считается, что крещением Иисуса пророк Иоанн завершил главное предназначение своей жизни. С этого момента он начал бесстрашно обличать пороки. За это святой и пострадал.
По народному календарю 11 сентября отмечается день Ивана Репного. Приходит время собирать репу. Перелетные птицы как раз улетали на юг, осень постепенно вступала в свои права. Особых торжеств не устраивали, только готовили пышное застолье, которым отмечали очередной рубеж окончания полевых работ.
Люди считали, что сегодня нельзя брать в руки нож, а также – резать предметы круглой формы, напоминающие голову, например, помидоры, капусту, лук.
Главные приметы этого дня
- Если журавли уже улетели 11 сентября – зима будет поздней.
- Много грачей летает – день будет солнечным.
- Гром гремит – к теплой осени.
Что нельзя делать в этот день
Самым главным запретом праздника является абсолютное табу на любой алкоголь, а пища должна быть максимально скромной. Этот день нужно провести в скорби, вспоминая праведную жизнь Иоанна Крестителя.
- Подавать к столу что-либо на блюде нельзя. В этот день нельзя есть ни молочные продукты, ни мясо, ни рыбу. То есть, в этот день соблюдается строгий пост.
- Нельзя ни петь, ни тем более танцевать. Считается, что подобным совершается смертный грех, который совершила в свое время Саломея.
- В этот день не венчают и справляют свадьбы, крестины и прочие знаковые события.
Напомним, что украинцы в 2022 году получат дополнительные выходные.