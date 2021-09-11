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Усекновение главы Иоанна Предтечи: самые главные запреты праздника и важные приметы

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Суббота 11 сентября 2021 05:56
Усекновение главы Иоанна Предтечи: самые главные запреты праздника и важные приметы Сегодня празднуется Усекновение главы Иоанна Предтечи (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот праздник в православной традиции не относится к числу самых главных, но почитается и проводится торжественно и чинно.

О главных запретах и приметах этого дня - читайте ниже в нашем материале.

Праздник посвящен памяти о мученической смерти Иоанна Предтечи - крестителя Иисуса Христа.

В этот день верующие должны соблюдать строгий пост, чтобы почтить память великого пророка. Считается, что крещением Иисуса пророк Иоанн завершил главное предназначение своей жизни. С этого момента он начал бесстрашно обличать пороки. За это святой и пострадал.

По народному календарю 11 сентября отмечается день Ивана Репного. Приходит время собирать репу. Перелетные птицы как раз улетали на юг, осень постепенно вступала в свои права. Особых торжеств не устраивали, только готовили пышное застолье, которым отмечали очередной рубеж окончания полевых работ.

Люди считали, что сегодня нельзя брать в руки нож, а также – резать предметы круглой формы, напоминающие голову, например, помидоры, капусту, лук.

Главные приметы этого дня

  • Если журавли уже улетели 11 сентября – зима будет поздней.
  • Много грачей летает – день будет солнечным.
  • Гром гремит – к теплой осени.

Что нельзя делать в этот день

Самым главным запретом праздника является абсолютное табу на любой алкоголь, а пища должна быть максимально скромной. Этот день нужно провести в скорби, вспоминая праведную жизнь Иоанна Крестителя.

  • Подавать к столу что-либо на блюде нельзя. В этот день нельзя есть ни молочные продукты, ни мясо, ни рыбу. То есть, в этот день соблюдается строгий пост.
  • Нельзя ни петь, ни тем более танцевать. Считается, что подобным совершается смертный грех, который совершила в свое время Саломея.
  • В этот день не венчают и справляют свадьбы, крестины и прочие знаковые события.

Напомним, что украинцы в 2022 году получат дополнительные выходные.

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