Усікновення глави Іоанна Предтечі: найголовніші заборони свята і важливі прикмети
11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі. Це свято в православній традиції не належить до числа найголовніших, але шанується і проводиться урочисто і чинно.
Про головні заборони і прикмети цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.
Свято присвячене пам'яті про мученицьку смерть Іоанна Предтечі-Хрестителя Ісуса Христа.
У цей день віруючі повинні дотримуватися суворого посту, щоб вшанувати пам'ять великого пророка. Вважається, що хрещенням Ісуса пророк Іоанн завершив головне призначення свого життя. З цього моменту він почав безстрашно викривати пороки. За це святий і постраждав.
За народним календарем 11 вересня відзначається день Івана Ріпного. Приходить час збирати ріпу. Перелітні птахи якраз відлітали на південь, осінь поступово вступала у свої права. Особливих урочистостей не влаштовували, тільки готували пишне застілля, яким відзначали черговий рубіж закінчення польових робіт.
Люди вважали, що сьогодні не можна брати в руки ніж, а також – різати предмети круглої форми, що нагадують голову, наприклад, помідори, капусту, цибулю.
Головні прикмети цього дня
- Якщо журавлі вже полетіли 11 вересня – зима буде пізньою.
- Багато граків літає - день буде сонячним.
- Грім гримить - до теплої осені.
Що не можна робити в цей день
Найголовнішою забороною свята є абсолютне табу на будь-який алкоголь, а їжа повинна бути максимально скромною. Цей день потрібно провести в скорботі, згадуючи праведне життя Іоанна Хрестителя.
- Подавати до столу що-небудь на блюді не можна. У цей день не можна їсти ні молочні продукти, ні м'ясо, ні рибу. Тобто, в цей день дотримується суворий піст.
- Не можна ні співати, ні тим більше танцювати. Вважається, що подібним відбувається смертний гріх, який зробила свого часу Саломея.
- У цей день не вінчають і справляють весілля, хрестини та інші знакові події.
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