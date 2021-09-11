Усікновення глави Іоанна Предтечі: найголовніші заборони свята і важливі прикмети

11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі. Це свято в православній традиції не належить до числа найголовніших, але шанується і проводиться урочисто і чинно.

Про головні заборони і прикмети цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Свято присвячене пам'яті про мученицьку смерть Іоанна Предтечі-Хрестителя Ісуса Христа.

У цей день віруючі повинні дотримуватися суворого посту, щоб вшанувати пам'ять великого пророка. Вважається, що хрещенням Ісуса пророк Іоанн завершив головне призначення свого життя. З цього моменту він почав безстрашно викривати пороки. За це святий і постраждав.

За народним календарем 11 вересня відзначається день Івана Ріпного. Приходить час збирати ріпу. Перелітні птахи якраз відлітали на південь, осінь поступово вступала у свої права. Особливих урочистостей не влаштовували, тільки готували пишне застілля, яким відзначали черговий рубіж закінчення польових робіт.

Люди вважали, що сьогодні не можна брати в руки ніж, а також – різати предмети круглої форми, що нагадують голову, наприклад, помідори, капусту, цибулю.

Головні прикмети цього дня

Якщо журавлі вже полетіли 11 вересня – зима буде пізньою.

Багато граків літає - день буде сонячним.

Грім гримить - до теплої осені.

Що не можна робити в цей день

Найголовнішою забороною свята є абсолютне табу на будь-який алкоголь, а їжа повинна бути максимально скромною. Цей день потрібно провести в скорботі, згадуючи праведне життя Іоанна Хрестителя.