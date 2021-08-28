ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день, главные приметы

Новина українською →
Суббота 28 августа 2021 05:51
Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день, главные приметы Сегодня празднуется Успение Пресвятой Богородицы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Успение Пресвятой Богородицы отмечают 28 августа.

В нашем материале ниже мы расскажем о главных обычаях и приметах этого важного церковного праздника.

Этот праздник значится одним и двенадцати главных праздников Православной церкви. Перед ним верующие постятся – Успенский пост, который заканчивается 28 августа торжественными богослужениями в храмах.

В этот день в старину начинали делать заготовки на зиму, а на богослужения несли семена и колосья для освящения. Люди верили, что это принесет им на будущий год хороший урожай. До Успения заканчивали жатву, пекли пироги и звали родных и соседей на праздник.

После Успения начинается пора свадеб и молодые люди старались посвататься до 28 августа, чтобы успеть сыграть свадьбу до зимы.

Что категорически нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

  • Нельзя работать, ни в доме, ни на огороде.
  • Нельзя брать в руки колющие и режущие предметы, нельзя варить еду. Верующие ломают хлеб руками. Считается, что использование ножа может навлечь в этот день болезни.
  • Нежелательно разводить в доме огонь, так как это привлекает напасти.
  • На Успение нельзя ходить босиком, так как в старину считалось, то это может привлечь все болезни к ногам. Роса в этот день символизирует слезы природы о том, что Богородица покинула этот мир и не может помогать людям.
  • Нельзя ссориться с родными и близкими.
  • Молодым девушкам нельзя 28 августа стричь волосы и выбрасывать их. Они могут навлечь на них слезы девы Марии.
  • Нельзя надевать старую или неудобную обувь в этот день, чтобы избежать проблем в жизни. Если натрете ногу в такой день, то впереди будет трудная, полная проблем и неудач жизнь.

Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы:

  • После Успения наступает Бабье лето, которое длится до 11 сентября (Ивана Постного)
  • Если погода на Успение ясная и погожая – Бабье лето будет прохладным
  • Иней на растениях сулит короткую теплую осень и ранние морозы
  • Радуга в этот день на небе – осень будет теплая
  • Много паутинок – зима будет морозная и малоснежная
  • На Успение туман – к большому урожаю грибов и теплу.
  • Вода в водоемах стоит и не волнуется – осень будет безветренная, зима без метелей
  • До Успения не присмотрела жениха – всю зиму в девках ходить

Напомним, что украинцы в 2022 году получат дополнительные выходные.

Читайте LITE в Google News
Праздники в Украине
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Теплый сентябрь и ранние заморозки: подробный прогноз погоды на осень 2021
Теплый сентябрь и ранние заморозки: подробный прогноз погоды на осень 2021