Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити в цей день, головні прикмети

У нашому матеріалі нижче ми розповімо про головні звичаї і прикмети цього важливого церковного свята.

Це свято значиться одним і дванадцяти головних свят Православної церкви. Перед ним віруючі постять - Успенський піст, який закінчується 28 серпня урочистими богослужіннями в храмах.

У цей день за старих часів починали робити заготовки на зиму, а на богослужіння несли насіння і колосся для освячення. Люди вірили, що це принесе їм на майбутній рік хороший урожай. До Успіння закінчували жнива, пекли пироги і звали рідних і сусідів на свято.

Після Успіння починається пора весіль і молоді люди намагалися посвататися до 28 серпня, щоб встигнути зіграти весілля до зими.

Що категорично не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці

Не можна працювати, ні в будинку, ні на городі.

Не можна брати в руки колючі і ріжучі предмети, не можна варити їжу. Віруючі ламають хліб руками. Вважається, що використання ножа може накликати в цей день хвороби.

Небажано розводити в будинку вогонь, бо це приваблює напасті.

На Успіння не можна ходити босоніж, бо за старих часів вважалося, то це може залучити всі хвороби до ніг. Роса в цей день символізує сльози природи про те, що Богородиця покинула цей світ і не може допомагати людям.

Не можна сваритися з рідними й близькими.

Молодим дівчатам не можна 28 серпня стригти волосся і викидати їх. Вони можуть накликати на них сльози Діви Марії.

Не можна надягати старе або незручне взуття в цей день, щоб уникнути проблем в житті. Якщо натрете ногу в такий день, то попереду буде важке, повне проблем і невдач життя.

Народні прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці: