Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити в цей день, головні прикмети
Успіння Пресвятої Богородиці відзначають 28 серпня.
У нашому матеріалі нижче ми розповімо про головні звичаї і прикмети цього важливого церковного свята.
Це свято значиться одним і дванадцяти головних свят Православної церкви. Перед ним віруючі постять - Успенський піст, який закінчується 28 серпня урочистими богослужіннями в храмах.
У цей день за старих часів починали робити заготовки на зиму, а на богослужіння несли насіння і колосся для освячення. Люди вірили, що це принесе їм на майбутній рік хороший урожай. До Успіння закінчували жнива, пекли пироги і звали рідних і сусідів на свято.
Після Успіння починається пора весіль і молоді люди намагалися посвататися до 28 серпня, щоб встигнути зіграти весілля до зими.
Що категорично не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці
- Не можна працювати, ні в будинку, ні на городі.
- Не можна брати в руки колючі і ріжучі предмети, не можна варити їжу. Віруючі ламають хліб руками. Вважається, що використання ножа може накликати в цей день хвороби.
- Небажано розводити в будинку вогонь, бо це приваблює напасті.
- На Успіння не можна ходити босоніж, бо за старих часів вважалося, то це може залучити всі хвороби до ніг. Роса в цей день символізує сльози природи про те, що Богородиця покинула цей світ і не може допомагати людям.
- Не можна сваритися з рідними й близькими.
- Молодим дівчатам не можна 28 серпня стригти волосся і викидати їх. Вони можуть накликати на них сльози Діви Марії.
- Не можна надягати старе або незручне взуття в цей день, щоб уникнути проблем в житті. Якщо натрете ногу в такий день, то попереду буде важке, повне проблем і невдач життя.
Народні прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці:
- Після Успіння настає Бабине літо, яке триває до 11 вересня (Івана пісного)
- Якщо погода на Успіння ясна і Погожа - Бабине літо буде прохолодним
- Іній на рослинах обіцяє коротку теплу осінь і ранні морози
- Веселка в цей день на небі - осінь буде тепла
- Багато павутинок - зима буде морозна і малосніжна
- На Успіння туман - до великого врожаю грибів і тепла.
- Вода у водоймах стоїть і не хвилюється - осінь буде безвітряна, зима без хуртовин
- До Успіння не пригледіла нареченого - всю зиму в дівках ходити
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