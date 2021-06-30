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Чем утолить жажду в летнюю жару: врач рассказала о лучшем напитке

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Среда 30 июня 2021 18:49
Чем утолить жажду в летнюю жару: врач рассказала о лучшем напитке Напиток, который поможет пережить жару (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

На улице стоит такая жара, что просто вода уже не утоляет жажду, знакомо? Может, стоит попробовать приготовить ягодный морс с шафраном, апельсиновой цедрой, имбирем, мятой и чили перцем с минеральной водой.

Звучит сложно, а на самом деле такой напиток готовится легко и просто.

Рецептом напитка поделилась в своем Instagram эндокринолог Катерина Григорьева.

Напиток, который быстро утоляет жажду

Ингредиенты:

  • Замороженные (свежие) ягоды: клюква, облепиха, брусника - 200 г,
  • Шафран - щепотка,
  • Апельсин - 1 шт.,
  • Имбирь - 20 г,
  • Мята - 3-4 листа,
  • Чили перец - по вкусу,
  • Вода питьевая - 1 л,
  • Вода минеральная - 2 л.

Чем утолить жажду в летнюю жару: врач рассказала о лучшем напиткеЧто пить в жару? (фото: pexels.com)

Способ приготовления:

  • Имбирь нарезать произвольно.
  • Отделить цедру от апельсина и выжать сок.
  • Вскипятить воду, добавить шафран, ягоды, сок и цедру апельсина, имбирь и чили перец.
  • Довести до кипения, убавить огонь до минимума.
  • Варить час, количество жидкости уменьшится в половину. Процедить и тщательно отжать. Остудить.
  • Соединить с минеральной водой, хранить в холодильнике.

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Этот напиток идеален для жаркого времени года, дает прилив энергии, бодрость и легкость.

Имбирь поддерживает иммунитет, заставляет кровь и лимфу усиленно выводить токсины, нормализует метаболические процессы.

Перец чили стимулирует пищеварение.

Мята восстанавливает текучесть желчи, способствует приливу энергии.

Шафран редкая пряность, которая придает блюдам золотистый оттенок и уникальный вкус. Благотворно влияет на работу всего организма, улучшает кровообращение, мозговую деятельность и память. Отлично подходит для антиэйдж-терапии.

Цитрусовые повышают кислотность желудочного сока и полезны для иммунитета.

Минеральная вода восполняет дефициты минералов и микроэлементов.

Раньше врач дала список незаменимых для каждого горечей.

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