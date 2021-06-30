Чем утолить жажду в летнюю жару: врач рассказала о лучшем напитке
На улице стоит такая жара, что просто вода уже не утоляет жажду, знакомо? Может, стоит попробовать приготовить ягодный морс с шафраном, апельсиновой цедрой, имбирем, мятой и чили перцем с минеральной водой.
Звучит сложно, а на самом деле такой напиток готовится легко и просто.
Рецептом напитка поделилась в своем Instagram эндокринолог Катерина Григорьева.
Напиток, который быстро утоляет жажду
Ингредиенты:
- Замороженные (свежие) ягоды: клюква, облепиха, брусника - 200 г,
- Шафран - щепотка,
- Апельсин - 1 шт.,
- Имбирь - 20 г,
- Мята - 3-4 листа,
- Чили перец - по вкусу,
- Вода питьевая - 1 л,
- Вода минеральная - 2 л.
⠀Что пить в жару? (фото: pexels.com)
Способ приготовления:
- Имбирь нарезать произвольно.
- Отделить цедру от апельсина и выжать сок.
- Вскипятить воду, добавить шафран, ягоды, сок и цедру апельсина, имбирь и чили перец.
- Довести до кипения, убавить огонь до минимума.
- Варить час, количество жидкости уменьшится в половину. Процедить и тщательно отжать. Остудить.
- Соединить с минеральной водой, хранить в холодильнике.
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Этот напиток идеален для жаркого времени года, дает прилив энергии, бодрость и легкость.
Имбирь поддерживает иммунитет, заставляет кровь и лимфу усиленно выводить токсины, нормализует метаболические процессы.
Перец чили стимулирует пищеварение.
Мята восстанавливает текучесть желчи, способствует приливу энергии.
Шафран редкая пряность, которая придает блюдам золотистый оттенок и уникальный вкус. Благотворно влияет на работу всего организма, улучшает кровообращение, мозговую деятельность и память. Отлично подходит для антиэйдж-терапии.
Цитрусовые повышают кислотность желудочного сока и полезны для иммунитета.
Минеральная вода восполняет дефициты минералов и микроэлементов.
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