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Чим втамувати спрагу в літню спеку: лікар розповіла про кращий напій

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Середа 30 червня 2021 18:49
Чим втамувати спрагу в літню спеку: лікар розповіла про кращий напій Напій, який допоможе пережити спеку (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

На вулиці стоїть така спека, що просто вода вже не втамовує спрагу, знайомо? Може, варто спробувати приготувати ягідний морс з шафраном, апельсиновою цедрою, імбиром, м'ятою і чилі з мінеральною водою.

Звучить складно, а насправді такий напій готується легко і просто.

Рецептом напою поділилася в своєму Instagram ендокринолог Катерина Григор'єва.

Напій, який швидко втамовує спрагу

Інгредієнт:

  • Заморожені (свіжі) ягоди: журавлина, обліпиха, брусниця - 200 г,
  • Шафран - щіпка,
  • Апельсин - 1 шт.,
  • Імбир - 20 г,
  • М'ята - 3-4 листа,
  • Чилі перець - за смаком,
  • Вода питна - 1 л,
  • Вода мінеральна - 2 л.

Чим втамувати спрагу в літню спеку: лікар розповіла про кращий напійЩо пити в спеку? (фото: pexels.com)

Спосіб приготування:

  • Імбир нарізати довільно.
  • Відокремити цедру від апельсина і вичавити сік.
  • Закип'ятити воду, додати шафран, ягоди, сік і цедру апельсина, імбир і чилі перець.
  • Довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму.
  • Варити годину, кількість рідини зменшиться в половину. Процідити і ретельно віджати. Остудити.
  • З'єднати з мінеральною водою, зберігати в холодильнику.

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Цей напій ідеальний для спекотної пори року, дає приплив енергії, бадьорість і легкість.

Імбир підтримує імунітет, змушує кров і лімфу посилено виводити токсини, нормалізує метаболічні процеси.

Перець чилі стимулює травлення.

Рута відновлює плинність жовчі, сприяє припливу енергії.

Шафран рідкісна пряність, яка надає стравам золотистий відтінок і унікальний смак. Благотворно впливає на роботу всього організму, покращує кровообіг, мозкову діяльність і пам'ять. Дуже добре підходить для антиейдж-терапії.

Цитрусові підвищують кислотність шлункового соку і корисні для імунітету.

Мінеральна вода заповнює дефіцити мінералів і мікроелементів.

Раніше лікар дала список незамінних для кожного гіркоти.

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