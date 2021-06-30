Чим втамувати спрагу в літню спеку: лікар розповіла про кращий напій
На вулиці стоїть така спека, що просто вода вже не втамовує спрагу, знайомо? Може, варто спробувати приготувати ягідний морс з шафраном, апельсиновою цедрою, імбиром, м'ятою і чилі з мінеральною водою.
Звучить складно, а насправді такий напій готується легко і просто.
Рецептом напою поділилася в своєму Instagram ендокринолог Катерина Григор'єва.
Напій, який швидко втамовує спрагу
Інгредієнт:
- Заморожені (свіжі) ягоди: журавлина, обліпиха, брусниця - 200 г,
- Шафран - щіпка,
- Апельсин - 1 шт.,
- Імбир - 20 г,
- М'ята - 3-4 листа,
- Чилі перець - за смаком,
- Вода питна - 1 л,
- Вода мінеральна - 2 л.
⠀Що пити в спеку? (фото: pexels.com)
Спосіб приготування:
- Імбир нарізати довільно.
- Відокремити цедру від апельсина і вичавити сік.
- Закип'ятити воду, додати шафран, ягоди, сік і цедру апельсина, імбир і чилі перець.
- Довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму.
- Варити годину, кількість рідини зменшиться в половину. Процідити і ретельно віджати. Остудити.
- З'єднати з мінеральною водою, зберігати в холодильнику.
Чому виникають набряки ніг і рук влітку: нутриціолог назвала топ головних причин
Цей напій ідеальний для спекотної пори року, дає приплив енергії, бадьорість і легкість.
Імбир підтримує імунітет, змушує кров і лімфу посилено виводити токсини, нормалізує метаболічні процеси.
Перець чилі стимулює травлення.
Рута відновлює плинність жовчі, сприяє припливу енергії.
Шафран рідкісна пряність, яка надає стравам золотистий відтінок і унікальний смак. Благотворно впливає на роботу всього організму, покращує кровообіг, мозкову діяльність і пам'ять. Дуже добре підходить для антиейдж-терапії.
Цитрусові підвищують кислотність шлункового соку і корисні для імунітету.
Мінеральна вода заповнює дефіцити мінералів і мікроелементів.
Раніше лікар дала список незамінних для кожного гіркоти.