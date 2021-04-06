Уволенный из-за Меган Маркл телеведущий жестко высказался о ней: "помешанная герцогиня"
Пирс Морган, который раскритиковал скандальное интервью Меган Маркл Опре Уинфри и потом уволился из британского телеканала ITV, снова жестко высказался о герцогине. При этом он отметил, что не верит принцу Гарри и его жене.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Пирс Морган заявил, что 17 утверждений Гарри и Меган оказались неправдивыми, преувеличенными и их невозможно проверить.
"То, что я услышал, было чрезвычайной клеветой на королевскую семью, королеву, монархию и, откровенно говоря, на Британию, мою страну", - сказал он в интервью американскому телеканалу Fox News.
Он обвинил Меган Маркл в том, что она настроила против него своих сторонников, которые обвинили мужчину в расизме. Морган также призвал к тому, чтобы не нарушать свободу слова.
"Дело не столько в Меган Маркл - она помешанная герцогиня, которая хочет заработать миллионы, разгромив королевскую семью. На самом деле речь идет о свободе слова", - заявил Морган.
Напомним, названо имя члена королевской семьи, которого Меган Маркл обвинила в расизме.
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