ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Звільнений через Меган Маркл телеведучий жорстко висловився про неї: "схиблена герцогиня"

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 22:03
Звільнений через Меган Маркл телеведучий жорстко висловився про неї: "схиблена герцогиня" Фото: Меган Маркл (instagram.com/meghanmarkle_official)
Автор: Роман Мирончук

Пірс Морган, який розкритикував скандальне інтерв'ю Меган Маркл Опрі Вінфрі і потім звільнився з британського телеканалу ITV, знову жорстко висловився про герцогиню. При цьому він зазначив, що не вірить принцу Гаррі та його дружині.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Пірс Морган заявив, що 17 тверджень Гаррі і Меган виявилися неправдивими, перебільшеними і їх неможливо перевірити.

"Те, що я почув, було надзвичайним наклепом на королівську родину, королеву, монархію і, відверто кажучи, на Британію, мою країну", - сказав він в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Він звинуватив Меган Маркл в тому, що вона налаштувала проти нього своїх прихильників, які звинуватили чоловіка в расизмі. Морган також закликав до того, щоб не порушувати свободу слова.

"Справа не стільки в Меган Маркл - вона схиблена герцогиня, яка хоче заробити мільйони, розгромивши королівську сім'ю. Насправді мова йде про свободу слова", - заявив Морган.

Нагадаємо, названо ім'я члена королівської сім'ї, якого Меган Маркл звинуватила в расизмі.

Ми також писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі прийняли важливе рішення щодо майбутніх пологів, які повинні бути в кінці весни - початку літа. Щаслива пара чекає на появу дівчинки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя королевская семья Меган Маркл
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Степанов розповів, які регіони далі накриє хвиля COVID-19: нас чекає важкий час
Степанов розповів, які регіони далі накриє хвиля COVID-19: нас чекає важкий час