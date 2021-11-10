Узкие джинсы и сексуальная фрустрация: врач назвал топ-5 неожиданных провокаторов цистита

Цистит еще называют болезнью горожан и офисных работников. Многие пациенты пытаются лечить цистит самостоятельно, как это делали их мамы и бабушки. Зря, потому что эта болезнь очень коварна. За симптомами цистита могут скрываться совсем другие болезни: уретрит, камни в мочеточнике или соматизированные депрессии.

Почему цистит чаще атакует женщин и как связан с фэшн-индустрией, Lite рассказал уролог и сексолог клиники CALM Сергей Люлько.

Уролог и сексолог Сергей Люлько (фото: пресс-служба)

Цистит - это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, которое вызывают бактерии, чаще всего - кишечная палочка или стафилококк. Может быть первичным и вторичным, как следствие других заболеваний, например гинекологических. Бывает в острой и хронической формах. Но обычно под термином "цистит" подразумевают его острую первичную форму.

Женская болезнь

Цистит в 10 раз чаще встречается у женщин, и причина заключается в особенностях анатомии: более короткая и более широкая уретра - мочеиспускательный канал - сокращает путь инфекции.

Приблизительно около 10 процентов острых циститов переходят в хроническую форму. У мужчин цистит почти всегда является следствием воспаления простаты.

Цистит чаще встречается у женщин (фото: пресс-служба)

Симптомы цистита: рези при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание малыми порциями, боль в низу живота, болевые ощущения в уретре, постоянное желание мочиться и мутная моча. Иногда позывы бывают так сильны, что не удается сдержаться. В 40 % случаев в моче возникают примеси крови.

Топ-6 неожиданных провокаторов цистита

Малоподвижный образ жизни. Сейчас многие люди в городах ведут малоподвижность, особенно это касается офисных работников, сидящих много часов в течение дня. В результате - происходит застой венозной крови в малом тазу, что способствует развитию инфекции.

Совет. Всем известно изречение Гиппократа: "Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный обиход каждого, кто хочет сохранить трудоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь".

Так что вставайте, ходите, приседайте по меньшей мере каждый час. Такая привычка поможет вам в профилактике цистита. А еще - спасет поясничный отдел позвоночника от ущемления нервных окончаний.

Удержание мочи. Ученые доказали связь между этим фактом и циститом. Даже незначительное сдерживание увеличивает вероятность инфицирования пузыря.

Совет. Почувствовали зов к мочеиспусканию - идите в туалет.

Тесная одежда. Леггинсы, слимы и джинсы-стрейч, плотно облегающие женские формы, - косвенные виновники цистита. Если добавить в них тесные колготки, то картину можно считать завершенной. Результат - застой крови в малом тазу.

Совет. Чередуйте такую ​​одежду с более просторными вариантами.

Сексуальная фрустрация. Этот термин подразумевает не полученный во время полового акта оргазм и связанный с этим застой венозной крови, провоцирующий у некоторых женщин тянущую боль внизу живота.

Совет. Научитесь общаться с любимым мужчиной на интимные темы. Это лишит многих сексуальных вопросов, а заодно станет профилактикой цистита.

Переохлаждение. Причиной летнего переохлаждения являются кондиционеры, а зимнего - холодные сиденья. В результате переохлаждения снижается местный иммунитет, и условно-патогенная флора развивается настолько, что способна запустить воспалительный процесс.

Совет. Не сидите на холодном и, главное, держите ноги в тепле.

Как вылечить цистит (фото: пресс-служба)

Золотое правило лечения

Обязателен прием антибиотиков. Европейская ассоциация урологов советует назначать лекарства на 3-5 дней. Кстати, если бросить курс лечения на полпути, может развиться антибиотикорезистентность, когда бактерии станут нечувствительны к назначенным средствам. И в следующий раз уже, с большой вероятностью, не помогут.

Следует знать: лечение без обращения к врачу в случае с циститом может привести к более масштабным проблемам. Если вовремя не начать лечить цистит, то инфекция может подняться по мочеточнику - трубочка, по которой моча оттекает из почки в мочевой пузырь, и вызвать воспаление почки.