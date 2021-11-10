Вузькі джинси і сексуальна фрустрація: лікар назвав топ-5 несподіваних провокаторів циститу

Цистит ще називають хворобою городян і офісних працівників. Багато пацієнтів намагаються лікувати цистит самостійно, як це робили їх мами і бабусі. Даремно, тому що ця хвороба дуже підступна. За симптомами циститу можуть ховатися зовсім інші хвороби: уретрит, камені в сечоводі або соматизовані депресії.

Чому цистит частіше атакує жінок і як пов'язаний з фешн-індустрією, Lite розповів уролог і сексолог клініки CALM Сергій Люлько.

Уролог і сексолог Сергій Люлько (фото: прес-служба)

Цистит - це запалення слизової оболонки сечового міхура, яке спричиняють бактерії, найчастіше - кишкова паличка або стафілокок. Може бути первинним і вторинним, як наслідок інших захворювань, наприклад гінекологічних. Буває в гострій і хронічній формах. Але зазвичай під терміном «цистит» мають на увазі його гостру первинну форму.

Жіноча хвороба

Цистит у 10 разів частіше трапляється в жінок, і причина полягає в особливостях анатомії: коротша й ширша уретра - сечовипускальний канал - скорочує шлях інфекції. Приблизно близько 10 відсотків гострих циститів переходять в хронічну форму. У чоловіків цистит майже завжди є наслідком запалення простати.

Цистит частіше зустрічається у жінок (фото: прес-служба)

Симптоми циститу: різі при сечовипусканні, прискорене сечовипускання малими порціями, біль в низу живота, больові відчуття в уретрі, постійне бажання мочитися та мутна сеча. Часом позиви бувають такими сильними, що не вдається стриматися. У 40 % випадків у сечі з’являються домішки крові..

Топ-6 несподіваних провокаторів циститу

Малорухливий спосіб життя. Зараз багато людей в містах ведуть малорухомий, особливо це стосується офісних працівників, які сидять багато годин на протязі дня. В результаті - відбувається застій венозної крові в малому тазі, що сприяє розвитку інфекції.

Порада. "Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно ввійти в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров'я, повноцінне і радісне життя", - Гіппократ.

Тож вставайте, ходіть, присідайте принаймні кожну годину. Така звичка допоможе вам у профілактиці циститу, та й врятує поперековий відділ хребта від защемлення нервових закінчень.

Утримання сечі. Вчені довели зв’язок між цим фактом і циститом. Навіть незначне стримування збільшує вірогідність інфікування міхура.

Порада. Відчули поклик до сечовипускання - ідіть у туалет.

Тісний одяг. Легінси, сліми та джинси-стрейч, які щільно облягають жіночі форми, - непрямі винуватці циститу. Якщо додати до них тісні колготки, то картину можна вважати завершеною. Результат - застій крові в малому тазу.

Порада. Чергуйте такий одяг із більш просторими варіантами.

Сексуальна фрустрація. Цей термін має на увазі не отриманий під час статевого акту оргазм і пов’язаний із цим застій венозної крові, що провокує в деяких жінок тягнучий біль внизу живота.

Порада. Навчіться спілкуватися з коханою людиною на інтимні теми. Це позбавить багатьох сексуальних питань, а заодно стане профілактикою циститу.

Переохолодження. Причиною літнього переохолодження є кондиціонери, а зимового - холодні сидіння. Внаслідок переохолодження знижується місцевий імунітет, і умовно-патогенна флора розвивається настільки, що здатна запустити запальний процес.

Порада. Не сидіть на холодному і, головне, тримайте ноги в теплі.

Як вилікувати цистит (фото: прес-служба)

Золоте правило лікування

Обов'язковий прийом антибіотиків. Європейська асоціація урологів рекомендує призначати антибіотики на 3-5 днів. До речі, якщо кинути курс лікування на півдорозі, може розвинутися антибіотикорезистентність, коли бактерії стануть нечутливими до призначених засобів. І наступного разу вже, з великою ймовірністю, не допоможуть.

Варто знати. Метод лікування без звернення до лікаря у випадку з циститом може спричинити масштабніші проблеми. Якщо вчасно не почати лікувати цистит, то інфекція може піднятися по сечоводу - це трубочка, по якій сеча відтікає з нирки у сечовий міхур, та викликати запалення нирки - пієлонефрит.