Узкие джинсы и сексуальная фрустрация: врач назвал топ-5 неожиданных провокаторов цистита

Цистит еще называют болезнью горожан и офисных работников. Многие пациенты пытаются лечить цистит самостоятельно, как это делали их мамы и бабушки. Зря, потому что эта болезнь очень коварна. За симптомами цистита могут скрываться совсем другие болезни: уретрит, камни в мочеточнике или соматизированные депрессии.
Почему цистит чаще атакует женщин и как связан с фэшн-индустрией, Lite рассказал уролог и сексолог клиники CALM Сергей Люлько.
Цистит - это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, которое вызывают бактерии, чаще всего - кишечная палочка или стафилококк. Может быть первичным и вторичным, как следствие других заболеваний, например гинекологических. Бывает в острой и хронической формах. Но обычно под термином "цистит" подразумевают его острую первичную форму.
Цистит в 10 раз чаще встречается у женщин, и причина заключается в особенностях анатомии: более короткая и более широкая уретра - мочеиспускательный канал - сокращает путь инфекции.
Приблизительно около 10 процентов острых циститов переходят в хроническую форму. У мужчин цистит почти всегда является следствием воспаления простаты.
Симптомы цистита: рези при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание малыми порциями, боль в низу живота, болевые ощущения в уретре, постоянное желание мочиться и мутная моча. Иногда позывы бывают так сильны, что не удается сдержаться. В 40 % случаев в моче возникают примеси крови.
Совет. Всем известно изречение Гиппократа: "Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный обиход каждого, кто хочет сохранить трудоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь".
Так что вставайте, ходите, приседайте по меньшей мере каждый час. Такая привычка поможет вам в профилактике цистита. А еще - спасет поясничный отдел позвоночника от ущемления нервных окончаний.
Совет. Почувствовали зов к мочеиспусканию - идите в туалет.
Совет. Чередуйте такую одежду с более просторными вариантами.
Совет. Научитесь общаться с любимым мужчиной на интимные темы. Это лишит многих сексуальных вопросов, а заодно станет профилактикой цистита.
Совет. Не сидите на холодном и, главное, держите ноги в тепле.
Как вылечить цистит (фото: пресс-служба)
Обязателен прием антибиотиков. Европейская ассоциация урологов советует назначать лекарства на 3-5 дней. Кстати, если бросить курс лечения на полпути, может развиться антибиотикорезистентность, когда бактерии станут нечувствительны к назначенным средствам. И в следующий раз уже, с большой вероятностью, не помогут.
Следует знать: лечение без обращения к врачу в случае с циститом может привести к более масштабным проблемам. Если вовремя не начать лечить цистит, то инфекция может подняться по мочеточнику - трубочка, по которой моча оттекает из почки в мочевой пузырь, и вызвать воспаление почки.
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