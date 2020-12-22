Вакарчук похвастался талантами своей 27-летней дочери

Святослав Вакарчук похвастался талантами своей приемной дочери Дианы. Девушка вместе с командой создала клип для новой песни "Океана Ельзи". Новый альбом-проект называется "Оранжерея", а песня, видео для которой недавно презентовал коллектив - "Знову".

Об успехах своей 27-летней дочки Дианы, Вакарчук рассказал в эфире программы "Кондратюк у понеділок".

"Это видео снимала команда молодых людей, среди которых, кстати, моя дочь. Они впервые снимали видео. Она была продюсером, а ее коллега был режиссером", - рассказа фронтмен "Океана Ельзи".

По словам музыканта, для команды, снявшей клип, это стало дебютом. Но их видение этого мира совершенно иное.

"Я полностью доверился им и сказал, делайте все, что считаете необходимым… Я не делал никаких замечаний, мне нравится все, что они сделали. Потому что это мостик между прежним и новым видением", - признался Вакарчук.

В описании к официальному видео клипа Диана Фонарева указана как одна из трех продюсеров.

Отметим, что Диана - дочка гражданской жены Вакарчука Ляли Фонаревой от первого брака с Владимиром Тарасюком, бизнесменом из Львова. Биологических детей у Святослава и Ляли нет, но Диану музыкант называет своей дочкой.

В одном из интервью музыкант говорил, что для Дианы он сейчас больше друг, чем папа. Девушка занимается маркетингом в моде и дизайне, и частично она в команде разработчиков.

Святослав Вакарчук похвастался талантами дочери Дианы (видео: YouTube/5 канал)

Напомним, что Святослав Вакарчук объявил про сложение депутатских полномочий 11 июня 2020-го, объяснив это тем, что миссию свою он выполнил. Это была вторая досрочная отставка музыканта из Рады - первый раз он сложил полномочия в 2008-м.