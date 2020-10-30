Вакарчук впервые рассказал о своей дочери: Диана современная девушка

Святослав Вакарчук поделился подробностями о своей семье

Святослав Вакарчук впервые высказался о своей дочери Диане. Музыкант стал для девочки приемным отцом - она родилась в первом браке его супруги Ляли. Сейчас Диане уже 27 лет.

По словам Святослава, Диана уже взрослая девушка, и для нее он сейчас больше друг, чем папа. Об этом он говорил в программе "Зірковий шлях".

"Я не из тех, которые считают, что детям нужно устраивать жизнь. Это только в минус пойдет. Поэтому Диана пробивается сама. Она самодостаточная, взрослая, эмансипированная... И, скажем так, современная девушка. И наши отношения опять-таки очень дружественные", - рассказывает Святослав Вакарчук.

Музыкант добавил, что сегодня у него дома была акустическая репетиция и, Диана просидела и прослушала половину, послушала новые песни.

Вакарчук также рассказал, что Диана занимается маркетингом в моде и дизайне, и частично она в команде разработчиков.

Святослав Вакарчук рассказал о дочери (видео: YouTube/Зірковий шлях)

Напомним, что Святослав Вакарчук объявил про сложение депутатских полномочий 11 июня 2020-го, объяснив это тем, что миссию свою он выполнил. Это была вторая досрочная отставка музыканта из Рады - первый раз он сложил полномочия в 2008-м.

Ранее мы писали, что продюсер Игорь Кондратюк резко высказался о том, что Святослав Вакарчук ушел из политики.