Вакарчук вперше розповів про свою дочку: Діана сучасна дівчина

Святослав Вакарчук поділився подробицями про свою сім'ю

Святослав Вакарчук вперше висловився про свою доньку Діану. Музикант став для дівчинки прийомним батьком - вона народилася в першому шлюбі його дружини Лялі. Зараз Діані вже 27 років.

За словами Святослава, Діана вже доросла дівчина, і для неї він зараз більше друг, ніж тато. Про це він говорив в програмі "Зірковий шлях".

"Я не з тих, які вважають, що дітям потрібно влаштовувати життя. Це тільки в мінус піде. Тому Діана пробивається сама. Вона самодостатня, доросла, емансипована... І, скажімо так, сучасна дівчина. І наші відносини знову-таки дуже дружні", - розповідає Святослав Вакарчук.

Музикант додав, що сьогодні у нього вдома була акустична репетиція і, Діана просиділа і прослухала половину, послухала нові пісні.

Вакарчук також розповів, що Діана займається маркетингом в моді і дизайні, і частково вона в команді розробників.

Святослав Вакарчук розповів про доньку (відео: YouTube/Зірковий шлях)

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень 11 червня 2020-го, пояснивши це тим, що свою місію він виконав. Це була друга дострокова відставка музиканта з Ради - перший раз він склав повноваження у 2008-му.

Раніше ми писали, що продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про те, що Святослав Вакарчук пішов з політики.