Василиса Фролова рассекретила свой вес на последнем месяце беременности
Василиса Фролова, которая вскоре впервые станет мамой, рассказала на девятом месяце беременности, какой у нее сейчас вес. По словам телеведущей, ее новый вес теперь составляет 70 килограммов.
Об этом она рассказала в Instagram-сториз.
Ранее Фролова говорила, что набрала 7 килограммов, а теперь опубликовала фото, где стоит на электронных весах.
Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
"Привет, новая весовая категория", - написала 43-летняя телеведущая.
Василиса Фролова родилась в Харькове, и ее настоящее имя Юлия. Раньше она была моделью. В 2003 году она стала ведущей телеканала "М1". Сейчас она работает на телеканале "Прямой" и "Радио НВ".
Напомним, Василиса Фролова устроила обнаженную фотосессию на 9 месяце беременности. Девушка позировала в черном бра, гольфах такого же цвета и в нежно-розовой накидке из тонкого фатина.
Телеведущая говорила, что ее черты лица не изменились и она не набрала слишком много веса. Ее вкусовые предпочтения склоняются к сладкому.
Мы также писали о том, что беременная Василиса Фролова оголилась в образе секси-мышки. Обычно женщины в положении выбирают более нежные образы для фотосессии, но телеведущая решила разрушить этот стереотип.
Она позировала в черном боди со шлейфом спереди, а также в куртке из блестящей плащевки.