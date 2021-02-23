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Василиса Фролова рассекретила свой вес на последнем месяце беременности

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 17:36
Василиса Фролова рассекретила свой вес на последнем месяце беременности Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Роман Мирончук

Василиса Фролова, которая вскоре впервые станет мамой, рассказала на девятом месяце беременности, какой у нее сейчас вес. По словам телеведущей, ее новый вес теперь составляет 70 килограммов.

Об этом она рассказала в Instagram-сториз.

Ранее Фролова говорила, что набрала 7 килограммов, а теперь опубликовала фото, где стоит на электронных весах.

Василиса Фролова рассекретила свой вес на последнем месяце беременности

Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Привет, новая весовая категория", - написала 43-летняя телеведущая.

Василиса Фролова родилась в Харькове, и ее настоящее имя Юлия. Раньше она была моделью. В 2003 году она стала ведущей телеканала "М1". Сейчас она работает на телеканале "Прямой" и "Радио НВ".

Напомним, Василиса Фролова устроила обнаженную фотосессию на 9 месяце беременности. Девушка позировала в черном бра, гольфах такого же цвета и в нежно-розовой накидке из тонкого фатина.

Телеведущая говорила, что ее черты лица не изменились и она не набрала слишком много веса. Ее вкусовые предпочтения склоняются к сладкому.

Мы также писали о том, что беременная Василиса Фролова оголилась в образе секси-мышки. Обычно женщины в положении выбирают более нежные образы для фотосессии, но телеведущая решила разрушить этот стереотип.

Она позировала в черном боди со шлейфом спереди, а также в куртке из блестящей плащевки.

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