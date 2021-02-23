ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Василиса Фролова розсекретила свою вагу на останньому місяці вагітності

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 17:36
Василиса Фролова розсекретила свою вагу на останньому місяці вагітності Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Роман Мирончук

Василіса Фролова, яка незабаром вперше стане мамою, розповіла на дев'ятому місяці вагітності, яка у неї зараз вага. За словами телеведучої, її нова вага тепер складає 70 кілограмів.

Про це вона розповіла в Instagram-сторіз.

Раніше Фролова говорила, що набрала 7 кілограмів, а тепер опублікувала фото, де стоїть на електронних вагах.

Василиса Фролова розсекретила свою вагу на останньому місяці вагітності

Василіса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)

"Привіт, нова вагова категорія", - написала 43-річна телеведуча.

Василіса Фролова народилася в Харкові, і її справжнє ім'я Юлія. Раніше вона була моделлю. У 2003 році вона стала ведучою телеканалу "М1". Зараз вона працює на телеканалі "Прямий" і "Радіо НВ".

Нагадаємо, Василіса Фролова влаштувала оголену фотосесію на 9 місяці вагітності. Дівчина позувала в чорному бра, гольфах такого ж кольору і в ніжно-рожевій накидці з тонкого фатину.

Телеведуча говорила, що її риси обличчя не змінилися і вона не набрала занадто багато ваги. Її смакові уподобання схиляються до солодкого.

Ми також писали про те, що вагітна Василіса Фролова оголилася в образі сексі-мишки. Зазвичай жінки в положенні вибирають більш ніжні образи для фотосесії, але телеведуча вирішила зруйнувати цей стереотип.

Вона позувала в чорному боді зі шлейфом спереду, а також в куртці з блискучої плащової тканини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя шоубиз Василиса Фролова
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Суддя, який засудив Стерненка до в'язниці, виявився фанатом Сталіна і Леніна - ЗМІ
Суддя, який засудив Стерненка до в'язниці, виявився фанатом Сталіна і Леніна - ЗМІ