Василиса Фролова впервые показала лицо сына, которому исполнился месяц
Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, 7 марта, родила сына Родиона. А сегодня, 7 апреля, она впервые показала его лицо.
Фотографии с малышом она опубликовала на своей странице в Instagram.
Когда она еще была беременна, то снялась в фотосессии, где была в образе Микки Мауса, а потом в этом же образ и одела ребенка.
Василиса Фролова с ребенком (фото: instagram.com/vasyafrolova)
"Месяц человеку. Вы ж, надеюсь, не шутите, что он самый сложный. За это время трансформаций с телом и разумом в разы больше, чем за всю беременность. Человек полностью завладел мною и пока никаких шансов на самостоятельную свободную жизнь не дает. Что ж вы не предупреждали то?" – написала под фото Фролова.
Василиса Фролова с ребенком (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Пользователи сети прокомментировали фото ведущей.
- Ох и лапусик;
- Поздравляем вас от всей души! Это самые сложные денечки. Растите крепенькими и здоровенькими;
- С первой датой! Ну что за сладость;
- Какой хорошенький!
- Здоровья вам и вашему ангелочку!
- Прекрасные оба! И да, шутят, ибо первые месяцы вообще самые легкие спать/есть, дальше поинтересней;
- Вам нужно продержаться еще месяц, второй и все будет гуд;
- Вот именно! Все говорят, что беременность - это сложно, но, по-моему, сложно это первые 3 месяца! P. S. классные фото;
- Какой прекрасный малыш!
- Очень классный образ для фотосессии. Реально лучший из всех, что я видела;
- Первый месяц - это сказка, ест и спит. Дальше будет весело, но легче однозначно станет где-то около года и дальше. Так что сил и терпения.
Напомним, Василиса Фролова показала первое фото с новорожденным сыном.
Ранее Фролова показала себя до и после родов.